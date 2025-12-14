阪神・岩崎が13日、滋賀県草津市内で侍athlete主催「岩崎優の夢授業」として小学生を対象とした野球教室を開催。夢授業の“全国制覇”へ球団生え抜き左腕の最年長登板へ意気込んだ。

「これから全国いろんな場所でできたら。地道に少しずつですけど（夢授業が）全国に広がっていったらうれしい。そのために自分もプロで1年でも長く投げ続けていきたい」

オフシーズンの重要な“任務”として虎の守護神は入団以来、積極的に野球教室を実施してきた。これまで兵庫、大阪、京都、地元の静岡、キャンプ地の沖縄、高知だけでなく北海道、宮城、長野、神奈川でも子供たちと交流。この日も南草津ドラゴンズの小学生15人に技術指導した滋賀県は初訪問だ。

「現役中に野球教室をやることに凄く大きな意味があると思っているので。次は関西で（野球教室で）行ったことのない和歌山、奈良とか。そのために数字を出して一年でも長くプレーできるようにしていきたい」

高い志を胸にベテランは決意をにじませた。一年でも長く現役を続けるため、一人でも多くの野球少年、少女に力を与えるため、見据えるのは球団の生え抜き左腕では最年長となる41歳での1軍マウンド。若林忠志、能見篤史に続く偉業へ「40歳とか意識したことないけど、投げ続ければたどり着く」と32年6月に41歳となる7年後へ視線を鋭くした。

約2時間の野球教室の後、“滋賀っ子”たちには「例えば365日素振りをするとか。継続することが大事だよ」とエールを送った背番号13。それをマウンドで体現していく。 （遠藤 礼）

○…岩崎は夜に球団主催の「クリスマスプレミアムパーティー」に村上と参加し、阪神退団が決まったデュプランティエへの思いを語った。助っ人右腕が帰国した直後の11月上旬には自身のインスタグラムで「I want you！ I need you！ I love you！」とメッセージを投稿。“残留ラブコール”を送るなど公私で仲が良かった。「もし対戦することがあればヤジりますけど。頑張ってほしいなと思います」と新天地での活躍を願った。