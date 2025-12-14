ママたちがもっとも読んだ「ライター記事」トップ8！1位はお金の苦情【2025年11月ランキング】

写真拡大 (全13枚)



ママスタセレクトでは反響の大きかった記事をランキング形式で月に1回ご紹介します。

編集部が選ぶ、2025年11月ママスタセレクト人気ライター記事ベスト8は？

■ランキング

第8位　＜イマドキ女子＞高校生の娘がひとりで映画に行くのを切なく思う。けれど世間の声は…

文・間宮陽子　編集・みやび　イラスト・Ponko

第7位　＜キッチンに侵入者！＞実母や義母に台所で好き勝手されるのは平気？みんなが嫌がる三大理由とは？

文・安藤永遠　編集・荻野実紀子　イラスト・Ponko

第6位　＜変な裏ワザ？＞生ゴミを冷凍庫や冷蔵庫で一時保管するのって平気？え、やっている人は3割！？

文・櫻宮ヨウ　編集・荻野実紀子　イラスト・猫田カヨ

第5位　＜迷惑一家＞新幹線で2席しか予約していない4人家族。私を指し「狭いのはおばちゃんのせい」だって？

文・佐藤さとな　編集・あいぼん　イラスト・神谷もち

第4位　＜義母と義妹を論破してみた＞帰省のルールがダブルスタンダード。正論で詰めたら2時間泣かれました

文・motte　編集・いけがみもえ　イラスト・マメ美

第3位　＜気づけばお世話係＞学校イベントで隣の子のサポートをしていたわが子。犠牲にされたってこと？

文・鈴木麻子　編集・あいぼん　イラスト・Ponko

第2位　＜心配とイライラ＞朝6時に登校、夜9時に帰宅で自己管理がなっていない高校生。親の出る幕なの？

文・こもも　編集・有村実歩　イラスト・猫田カヨ

第1位　＜金銭トラブル？＞うちの子が「遊びでお金を使いすぎる」と担任を通して苦情が。いけないこと？

文・岡さきの　編集・佐藤さとな　イラスト・Ponko

■編集部ピックアップ

【許せない！】夫に「じゃあ、あんたが作ってみろよ」と思ったことはありますか？＜ママのリアル調査＞

文・編集部　イラスト・Ponko

＜キユーピー・マヨテラス＞見て、知って、味わって！家族で楽しめる工場見学へ行って来ました【前編】

取材、文、作画・森乃クコ　編集・編集部

【栃木県那須塩原市 渡辺美知太郎市長】第1回　移住者が多い。子育て支援や親への支援が欠かせない

取材、文・川崎さちえ　編集・編集部　イラスト・金のヒヨコ

ママスタセレクトはこれからも「いつでも、どこでも、ママに寄り添う情報を」を使命として、皆様に楽しんでいただける記事を提供してまいります。

引き続き、ママスタセレクトをお楽しみください。

文・編集部