モラハラ夫「生活費は2万だけ」「つわりは甘えだろ？」…見えない支配で追い詰められていく妻たち
夫婦のあいだで「言葉」や「態度」がじわじわと心を削るモラハラ。とくに妊娠や出産、義家族との関わりなど生活の変化が重なると、相手の支配欲が一気に表面化することもあるようです。今日はそんな夫のモラハラに悩んだ、3つのエピソードを紹介します。
エピソード1：＜経済DV＞生活費2万円！？ケチすぎる旦那に、栄養失調で産後の娘が倒れる
Aさんの娘は妊娠をきっかけに、夫ケンイチ（仮名）さんのもとで生活を続けていました。出産の手伝いのために娘宅へ向かいます。すると出迎えた娘は以前より明らかに痩せていて、その理由を尋ねると「生活費が月2万円。ご飯をあまり食べてない」と語ったのです。
その日の夜、ケンイチさんは帰って来て早々「お義母さん、ご飯あります？」の一言。Aさんは驚愕します。妊娠中の娘がつわりで食べられない時期も、ケンイチさんは「もったいない」「おいしくない」と言ってコンビニ弁当を拒否し、娘に料理を求め続けていたのです。
出産後も状況は悪化し、ケンイチさんは赤ちゃんの世話をしません。ガス代を節約すると言って「シャワーは3分でガスを切る」と宣言する有様です。Aさんが帰宅後、娘から栄養失調で倒れたことをLINEで聞きます。Aさんはついに、娘を守るために動き出す覚悟を固めるのでした。
エピソード2：夫「つわりは甘え！」妊娠をきっかけに見えてきた夫の本性
レイ（仮名）さんは、職場の同僚だったスバル（仮名）さんと結婚しました。押しが強く、積極的にリードしてくれるところを男らしいと感じて惹かれたといいます。両親を亡くし天涯孤独だった彼女にとって、スバルさんからのプロポーズは支えを得たような喜びでした。しかし妊娠をきっかけに、その思いは一変します。
つわりで立っていることすら難しいレイさんに、スバルは「気の持ちようだ」「俺のメシは？」と言い放ちました。お腹が大きくなっても態度は変わらず、重たい荷物を持つ妻に「弱音を吐くな。子育てはできないぞ」と責めるばかりでした。
出産後はさらに悪化します。娘のカンナ（仮名）ちゃんが泣けば「黙らせろ」「母親失格」と罵倒し、育児には一切関わらないのです。「努力しなければ離婚する」と記入済みの離婚届を突きつけられ、帰る実家がないレイさんは泣く日々を送ります。そんななか、彼女のもとに思いがけない人物から電話が掛かってきました……。
エピソード3：＜義兄は俺様モンスター＞支配的な兄に振り回される家族
アユミ（仮名）さんは、夫カズマさん（仮名）と3人の子どもと穏やかに暮らしていました。義両親は優しい人柄で、子どもたちも懐いています。でも義兄のコウスケ（仮名）さんは家族の中心に自分を置き、周囲を従わせようとする人物だったのです。
義母が買ってきた飲料を「まずい」と夫に押し付け、美味しいよと飲む夫を義兄は「舌がバカ」とけなします。でも夫は「昔からああだ」と諦めたように受け流します。さらに4歳の息子が義実家のトイレに入ると「早く出ろ。うちの子に譲れ」と迫り、義兄嫁まで「外でしてきたらどうですか」と庭を指すなど、家庭内の優先順位は常に義兄家族が上という状況。
ある日、アユミさんは義両親と自分たち家族での旅館旅行を提案しました。すると義父が勝手に義兄家族を誘ってしまったのです。でもここからアユミさんの戦いがはじまります！
モラハラで苦しいのなら、助けを求められるように
モラハラは、精神的支配、経済的圧力、家族を巻き込んだ上下関係の強制など、見えない形で現れます。被害者が気付かないケースもあるでしょう。そこで大事なのは、周囲の人たちの支援。第三者の勇気ある行動で、被害者が力を取り戻すことができるかもしれません。
編集・編集部
