来季はＧカラーでＧキラー！？阪神の伊藤将司投手（２９）が１３日、兵庫県三木市で行われた、アドバイザリースタッフを務めるローリングス社主催のトークショーに参加した。来季使用する黒とオレンジの新グラブを披露し、巨人キラーとして復活すると意気込んだ。さらにハワイへの優勝旅行には参加せず、例年より早めに始動することも明かし、キャリアハイの１５勝を目標に掲げた。

集まった阪神ファン約６０人の前で、初お披露目された伊藤将の３つの新グラブ。その中でもひときわ目立っていた。黒に鮮やかなオレンジ色…。宿敵をほうふつとさせる色合いに、ローリングス社の担当者も「僕は全力で止めました。でも本人が『全然大丈夫です』と言ったので作りました」と苦笑いした。伊藤将は「たまたま好きな色がオレンジと黒だった」と無邪気に話した。それでも心はもちろん黄色に染まっている。

「やっぱり巨人戦はファンの方も一番盛り上がる試合だと思いますし、そこをしっかりと任されるようなピッチャーになれたらいいなと思います」

２０２２年には巨人戦で２試合連続完封勝利を収めるなど３戦３勝、防御率０・３８とＧキラーに君臨した。２３年も完封勝利を挙げ、昨季は救援を含む２試合のみの登板だったが１勝０敗、防御率０・００。しかし今季は２戦未勝利で防御率４・５０と振るわなかった。巨人カラーグラブでの巨人戦登板には「機会があれば」とニヤリ。Ｇキラーとして“復肩”を目指していく。

６月に初先発した今季は、勝ち星に恵まれない試合もあって４勝に終わった。来季については既に最多勝の目標を掲げているが、ステージ上では「１５勝」とキャリアハイも宣言。「（村上）頌樹も（ＤｅＮＡ）東さんも１４勝しているので、それくらいいかないとダメ」と今季最多勝の２人を指標としている。

そのために、ご褒美も趣味も自制する。「優勝旅行は行かないです」。大のゴルフ好きで知られる左腕は、２年前のハワイで４ラウンド。ただ、今年は既に“ゴルフ納め”をしているといい、１４日からは関東で自主トレをスタートさせる。例年は年明けから本格的に練習を始めるが、今年は早めに始動する。「来年を見据えてしっかり準備したい。（シーズン）中盤からいってもね、という悔しい気持ちもあった。頭からローテを守りたい」と覚悟をにじませる。野球に没頭するオフを過ごし、プロ６年目の来季、完全復活を遂げる。