阪神・村上頌樹投手（２７）が１３日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約交渉に臨み、１億５０００万増の２億３０００万円で更改した。球団投手としては、２００８年オフの藤川球児と２２年オフの青柳晃洋の１億２０００万増を超える最高アップ額。来季の個人目標を沢村賞に定めた上で、今季を上回るタイトル総ナメの“９冠”を目指すと誓った。（金額は推定）

晴れやかな笑顔が公私の充実を物語る。リーグ優勝の原動力となった村上が、“球児超え”となる球団投手最高の昇給額をゲット。「（石井）大智さんより、ちょっといかせていただいた感じで。昨日はあの人が（金額を）言っていたので」。前日に２億円更改となった石井を引き合いに、高給の重みをかみしめた。

選手会長も任される来季の目標には、先発投手最高栄誉の沢村賞をロックオン。「２年前、今年とタイトルをいっぱい取らせてもらって、あと取れていないのはそれなので、狙おうと。誰が見てもエースと言われる方が取ってきた賞だと思う」。選考基準７項目のうち、今季の成績でもクリアに最も遠かったのが完投数だ。

来季は１０から８へ条件緩和されるとはいえ、今季３完投とあって課題もおのずと見えてくる。「悪くてもハイクオリティースタート（７回以上を自責点２以内）で投げないと。調子の波をつくらないように、しっかりコンディションを整えながら」。投球回数増加への取り組みは既に始めており、「今はウエートトレーニングであったり、体の動かし方はしっかりやれている。そこをやっていければ、イニングも増えていくかな」と手応えを示す。

今年以上の成績を目指す上で、「連続して取れる投手がいい投手だと思う」と獲得したタイトルを手放すつもりもない。最多勝、勝率第１位、最多奪三振、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞。今季は６冠に輝いた。才木に譲った最優秀防御率と沢村賞も手にするような活躍を来季見せれば、自身２度目のリーグＭＶＰも含む“９冠”への夢も広がる。

Ｗエースの一翼である才木も、タイトル総取りを目標にしていることは認識。「その気持ちというのは絶対に大事だと思いますし、２人で競い合いながらレベルの高いところでやっていけたら」。実力者同士の切磋琢磨（せっさたくま）も連覇へのモチベーションに変わる。

今オフには結婚も発表し、ホクホク更改を終えて「１年間支えていただきましたし、帰ってしっかり感謝を」と愛妻への気配りも忘れず。「ハワイでは２人でゆっくり楽しみたいなと、計画は立てているので」。さながらハネムーンのＶ旅行で心身ともにリフレッシュして来季へ備える。