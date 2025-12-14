映画「クライマーズ・ハイ」（２００８年）などでブルーリボン作品賞を３度受賞した日本を代表する映画監督の原田眞人（はらだ・まさと）さんが８日午前０時３９分に都内の病院で死去していたことが１３日、分かった。７６歳。静岡県出身。故人の遺志により、葬儀は近親者のみで行う。後日、お別れの会を開く予定。８作品に出演した俳優・役所広司（６９）はこの日、訃報を受け、最後の別れを振り返って盟友を追悼した。

役所は「今月１日にご家族から連絡を頂き、３日の日に監督を訪ねました。昔話に花が咲き、病室を出てコーヒーを飲みに行きました。原田組のスタッフが合流し、和やかな時間を過ごせました。最後に『また、やろう』と監督から声をかけて頂き、『お待ちしてます』と答えてその日はお別れしました」と、最後の別れを明かした。

それから５日後の悲報に「こんなに早く逝かれるとは、驚きました。でも、最後にご挨拶が出来て良かったです。ご冥福をお祈りいたします。寂しい年末になりそうです」と悲しみ、悼んだ。

原田さんは１９７３年から米ロサンゼルスを拠点に映画評論家として活動し、７９年に「さらば映画の友よ インディアンサマー」で映画監督としてデビューした。

９５年、その後２０年以上も組むことになる役所主演の「ＫＡＭＩＫＡＺＥ ＴＡＸＩ」を発表。「トラブルシューター」、ブルーリボン賞で作品賞、監督賞などを受賞した「バウンス ｋｏ ＧＡＬＳ」と続いた３作で、日本社会の闇をリアルな会話や巧みなストーリーテリングを駆使して鮮烈に描き、映画監督としての地位を確立した。

「金融腐蝕列島 呪縛」、「突入せよ！あさま山荘事件」、「クライマーズ・ハイ」など社会派の大作を手がけ、「わが母の記」でモントリオール世界映画祭審査員特別グランプリを受賞した。

２０１５年の「駆込み女と駆出し男」から時代劇に進出。「関ヶ原」、「燃えよ剣」、「ヘルドッグス」で岡田准一と組んだ。「検察側の罪人」は木村拓哉が主演し、二宮和也が共演。安藤サクラと山田涼介が姉弟役を演じた２３年の「ＢＡＤ ＬＡＮＤＳ バッド・ランズ」が遺作となった。

俳優としてもトム・クルーズ主演の「ラストサムライ」（０３年）で大役を演じ、ハリウッドデビューを果たしている。

原田さんは最後となった８月２６日のブログで、１０年以上にわたって降圧剤を処方されていたことを明かし、高血圧を患っていたことをうかがわせる一方で、今夏に２本の脚本を書き上げたことやワークショップの予定もつづっていた。仕事への意欲は健在だったが、新作はかなわず。

息子で俳優、編集技師の原田遊人はインスタグラムで「４８年間俺の父でいてくれてありがとう 史上最高の父親でした」と感謝をつづった。