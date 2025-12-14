巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が１３日、Ｇタウンで「ＧＩＡＮＴＳ ＨＯＭＥＴＯＷＮ ｆｅｓ ２０２５」のトークショーに出演し、先発４枚看板の出現に期待した。今季、チームで２ケタ勝利を挙げたのは１１勝の山崎だけ。来季２年ぶりＶ奪回に向け「１年間計算できるピッチャーが４枚欲しい」とカギを挙げた。若手投手陣の切磋琢磨（せっさたくま）にも期待し、最後に日本一となった２０１２年以来の「２ケタ勝利カルテット」誕生を理想に掲げた。

気温７度と寒空の下、杉内コーチが先発再建への強い覚悟をにじませた。今季は山崎がエース格として１１勝するも、戸郷が８勝（１勝は救援勝利）、赤星が６勝、井上が４勝、田中将と森田が３勝。「（開幕前は）先発がいっぱいいるなと思ったけど、やっぱり年間１軍で回るのは厳しいし難しい。１年間計算できる投手が４枚欲しいね。固定して４枚」と明確に語った。

常勝軍団を築くため、安定した４人の先発が必要と考えている。現役時に実働１４年で１４２勝した同コーチ。「強い時って、４枚いた」と自身の経験から証言した。１８勝で沢村賞に輝いた０５年はソフトバンクで斉藤（１６勝）、和田（１２勝）、新垣（１０勝）と１０勝カルテットを形成。巨人移籍後の１２年は自身が１２勝し、内海（１５勝）、ホールトン（１２勝）、沢村（１０勝）との４本柱で日本一へと導いた。

今季、日本シリーズを制したホークスも有原、大関、モイネロ、上沢と１０勝投手４人の活躍がＶの原動力に。巨人で２ケタ勝利が４人出たのは１２年が最後で「求めたくなるよね、勝つんだったら。もちろん我々の責任もあるけど、やるのは選手。何とか尻をたたいてやってもらうしかない。（安定していたのは最後）伊織だけだった」と山崎に続く柱の台頭を求めた。

リーグ３位に終わった今季は先発不足に苦しみ、リーグ最悪の平均投球回５・４。完投数も２だった。現状打開へ今オフはドラフト１位で鷺宮製作所の竹丸、３位で亜大の山城を指名。前日本ハムの北浦、松浦の両大型左腕を獲得し、２０１センチ右腕のウィットリーや最速１６０キロ右腕のマタも本格調査中と積極補強を進める。同コーチは「競争できるって素晴らしいこと」と新戦力を歓迎した上で「生え抜きの選手が頑張らないと」とハッパをかけた。

戸郷と同様に生え抜きで奮起を促した一人が、２４年に８勝した井上。「温大には頑張ってほしいし、何とか森田とか赤星、（西舘）勇陽とかその辺が出てくるといい」と殻を破る姿に期待している。秋季キャンプでは地獄の走り込みと投げ込みに挑んだ投手陣。「結果を出した者が１軍に残る。ベテラン若手、右左関係なく戦力になる選手を選びたい」。強じんな「４枚」の出現を願った。（堀内 啓太）