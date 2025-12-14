◆ノルディックスキー・名寄ピヤシリジャンプ大会 （１３日、名寄・ピヤシリシャンツェ＝ヒルサイズ１００メートル、Ｋ点９０メートル）

女子は、今年４月に女子選手として初めて雪印メグミルクに入社した一戸くる実（２１）が、１、２回目ともにトップの飛距離をマークし、３年ぶりの頂点に立った。男子は、栗田力樹（２７）＝ＣＯＯＴＳ ＳＣ＝が初優勝。余市町出身の藤田慎之介（２５）＝Ｆａｒｍ Ｆｕｊｉｔａ＝が道勢最高の２位に入った。男女ともＷ杯メンバーは不在で、葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝らはＷ杯下部のコンチネンタル杯出場のため欧州に遠征している。

Ｗ杯組が不在の中、一戸が格の違いを見せつけた。２位に６点差をつけて迎えた２回目。８９・５メートルの飛躍に「２本とも公式練習の方が良かった」と振り返りながらも、２３・５点に差を広げて完勝。「優勝はどの試合でも、どのジャンプ台でもうれしい」とはにかんだ。

今年４月に名門・雪印メグミルクに加入。来年のミラノ・コルティナ五輪出場も期待されていたが、１１月の全日本選手権ラージヒルで３位に終わり、Ｗ杯開幕メンバー入りを逃した。「１週間ぐらい泣いて、落ち込みましたね」。同時に最大４枠の五輪代表入りも遠のいた。

それでも、チームの伊東大貴監督らから励まされ、次の目標に向かって立ち直った。来年２月の五輪出場は絶望的な状況だが、将来的に日本女子のエースを担える存在であることに変わりない。５年後の冬季五輪はもちろん、来年１月の国内Ｗ杯、来季の世界選手権に照準を定めており、「私もＷ杯で通用するんだぞというのを成績で出したい。（来季以降に向けて）今からがもうすごく大事」。期待のホープが“再起戦”圧勝で、未来への一歩を踏み出した。（島山 知房）