ラ・リーガ 25/26の第16節 バルセロナとオサスナの試合が、12月14日02:30にカンプノウにて行われた。

バルセロナはフェラン・トーレス（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ラミン・ヤマル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

オサスナは後半の頭から選手交代。ルーカス・トロ（MF）からイケル・ムニョス（MF）に交代した。

64分、オサスナは同時に3人を交代。アイマル・オロス（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アンテ・ブディミル（FW）に代わりルーベン・ガルシア（FW）、シェラルド・ベッカー（FW）、ラウル・ガルシア（FW）がピッチに入る。

70分、オサスナが選手交代を行う。イニゴ・アルギビデ（FW）からバランタン・ロジェ（DF）に交代した。

その直後の70分、ついに均衡が崩れる。バルセロナのペドリ（MF）のアシストからラフィーニャ（FW）がゴールが生まれバルセロナが先制する。

74分、バルセロナは同時に2人を交代。マーカス・ラッシュフォード（FW）、パウ・クバルシ（DF）に代わりフレンキー・デヨング（MF）、フェルミン・ロペス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分バルセロナに貴重な追加点が入る。ラフィーニャ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後もバルセロナの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、バルセロナが2-0で勝利した。

なお、オサスナは35分にアベル・ブレトーネス（MF）、59分にイケル・ムニョス（MF）、67分にジョン・モンカヨラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 04:40:28 更新