エールディヴィジ 25/26の第16節 フローニンゲンとフォレンダムの試合が、12月14日02:45にユーロボルグにて行われた。

フローニンゲンはブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、ユネス・タハ（MF）、トム・ファンベルゲン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはオザン・キョクチュ（FW）、ヘンク・フェールマン（FW）、アウレリオ・ウラース（MF）らが先発に名を連ねた。

28分にフォレンダムのマバウナ・アメフォール（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

31分、フォレンダムが選手交代を行う。アウレリオ・ウラース（MF）からザビエル・ムブヤンバ（DF）に交代した。

38分に試合が動く。フローニンゲンのスティジェ・レシンク（DF）がゴールを決めてフローニンゲンが先制。

ここで前半が終了。1-0とフローニンゲンがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、フォレンダムは同時に2人を交代。オザン・キョクチュ（FW）、ギブソン・ヤー（MF）に代わりジョエル・イデホ（FW）、アレックス・プラット（MF）がピッチに入る。

68分、フローニンゲンは同時に2人を交代。ユネス・タハ（MF）、ティカ・デヨング（MF）に代わりデイビッド・ファンデルベルフ（MF）、タイホ・ラント（MF）がピッチに入る。

74分フローニンゲンに貴重な追加点が入る。トム・ファンベルゲン（FW）のアシストからブリニョルフル・ウィルムソン（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

75分、フローニンゲンが選手交代を行う。ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）からオスカル・ザワダ（FW）に交代した。

82分、フォレンダムは同時に2人を交代。ブランドレイ・クワス（MF）、ノルディン・ビュカラ（MF）に代わりプレシャス・ウグウ（DF）、シルビーニョ・エサハス（DF）がピッチに入る。

84分、フローニンゲンは同時に2人を交代。マルビン・ペールスマン（DF）、ヨルフ・スフレーダース（MF）に代わりウーター・プリンス（DF）、マッツ・セーントイェンス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分フローニンゲンが追加点。スティジェ・レシンク（DF）がPKで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、フローニンゲンが3-0で勝利した。

なお、フォレンダムは63分にジョエル・イデホ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 04:51:03 更新