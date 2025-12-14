女子高生かと…韓国美人ゴルファー、生足大胆見せの制服姿でファンを悩殺

韓国女子ゴルフ界で高い人気を誇るキム・ジェヒが、現役高校生と見紛うプライベートショットで注目を集めている。

【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェア

キム・ジェヒは最近、自身のインスタグラムでメリーゴーラウンドやジェットコースター、観覧車などの絵文字を添え、複数の写真を投稿した。

（写真＝キム・ジェヒInstagram）

公開された写真には、遊園地のメリーゴーラウンドに乗ってリラックスした表情を見せるキム・ジェヒの姿が写っている。ネクタイを結んだシャツにブレザー、ミニスカートを合わせた制服風コーデで、木馬にまたがりながらポーズを取る様子は競技中とまったく異なる一面を感じさせる。

何より、遊園地という非日常的な空間の中で柔らかな表情とすらりとしたスタイルが際立ち、多くのファンの視線を集めていた。実際、投稿には「天使がユニコーンにまたがったみたい」「本当にお似合い」「何を着ても映える」「可愛さが別格」といったコメントが相次ぎ、反響を呼んでいた。

2001年3月10日生まれのキム・ジェヒは2020年にプロ転向。2021年に韓国女子プロゴルフの正規ツアー（1部）デビューを果たし、2024年3月の「ハナ金融グループ・シンガポール女子オープン」でプロ初優勝を飾った。2025年シーズンは29大会に出場し、賞金1億7184万7571ウォン（日本円で約1809万円）を獲得していた。