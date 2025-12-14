「41歳には見えない！」長友佑都の妻・平愛梨が“６人ファミリー揃い踏み”で誕生日を報告→変わらぬ美貌に驚きの声！「若々しい」「ずっと20世紀少年のまま」
日本代表ＤＦ長友佑都（FC東京）の妻で、女優・タレントの平愛梨さんが公式インスタグラムを更新。12月12日に41歳の誕生日を迎えたことを報告し、６人家族揃い踏みのファミリーショットなどを公開した。
平さんは「41st birthday 12月12日お祝いメッセージありがとうございました」と書き出し、「40歳になってからの1年が早すぎてあっという間に41歳になってました。目覚めるとたくさんメッセージが届いていてお花やプレゼントもくださった方、本当にありがとうございました」と感謝を込めた。
さらに、「普段バタバタバタバタ時間が過ぎていく中でも私の生まれた日を毎年大切にしてくれる夫に“ありがとう”が込み上げます。よく行くカフェのごはんも全て美味しくてスペシャルメニューだった」とエピソードを明かし、「歳の数の薔薇の花束 たくさんのプレゼント みんなで盛り上がる“みさこチャンス” とても楽しいお祝いをしてもらえて幸せ」と続けた。妹で女優の平祐奈さんとの写真なども掲載しつつ、「ありがとうございました またこの1年も改めてよろしくお願いします」「#誕生日#夫が両親みんなを誘ってくれた#お祝いありがとうございました」と締めくくっている。夫の長友も自身のインスタグラムに同じタイミングで家族ショットを添え、「Happy birthday @harikiri_tairi」とメッセージを寄せた。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは祝福の声が殺到。平さんの変わらぬ美貌に対して「41歳には見えない！」「お互いをリスペクトし合っているご夫婦」「若々しい41歳ですね」「こんなかわいい41歳いますか？」「ずっと20世紀少年のまま」「すっごく若くいれる秘訣は絶対笑顔いっぱいだからだよね」とのコメントが寄せられたほか、「可愛いカッコイイ息子くん達」「幸せ分けてもらいました」「ブラボーが素敵夫すぎる」「長友のそういうとこ好き」といった声も聞かれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】可愛くてイケメンな息子４人も揃って登場！ 長友一家の６人ファミリーショットをチェック！
