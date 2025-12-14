タレント・山田邦子（65）が13日に公開されたお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。同じ産婦人科で生まれた女性ピン芸人を明かした。

山田は東京都荒川区で誕生。父は建築会社を経営していたという。「下町でね」と言い「病院は、横澤夏子と同じ病院」と錦糸町の産婦人科だったと明かし「そこらへんで一番大きい産婦人科なんで、近隣の区でもみんなそこに行くんだよ」と説明した。

「鬼越トマホーク」金ちゃんは「女ピン芸人の系譜凄いじゃないですか！」と驚き、「ちょっと似てるじゃないですか芸風も。背丈も」と言うと山田は「なっちゃんも大きいよね」とうなずいた。

山田は公式プロフィルには1メートル68と記載されているが、現在は「縮んじゃって、166.7くらいかな」と語った。

現在35歳の横澤は東京都墨田区錦糸町出身。身長は1メートル72。以前、テレビ番組で「山田邦子さんによく似てるってすごい言われる」と語り「そしたら生まれた産婦人科が一緒だったんですよ。ビックリしちゃって」と明かしている。