イスラエルによる軍事行動で、パレスチナ自治区ガザの住民の犠牲者は７万人を超えた。

空爆などによって廃虚と化した街は見るに堪えない。

再建途上にあるシリアでも人道危機が続いている。

平和外交を柱に掲げる日本は、中東の惨状を放置せず、支援の強化に乗り出すべきだ。

まずはガザの停戦を確実なものとするため、外交努力を尽くす必要がある。シリアを含め、国際機関を通じた食料や医薬品の提供を急ぎたい。国連などで各国に協力を呼びかけ、人道支援を軌道に乗せねばならない。

高市首相が先月、ヨルダンのアブドラ国王と会談し、ガザやシリアから多くの難民を受け入れているヨルダンに、１５５億円の円借款を供与する方針を伝えた。両国間で書簡を交わした。

政府はガザの再建支援担当大使ポストを設け、元外交官を任命した。２０２５年度補正予算案には、パレスチナなどへの無償援助として２５０億円を計上した。

日本はこれまで、パレスチナに大規模な農産加工団地を整備し、食料事情の改善や雇用の拡大につなげるなど、様々な支援策を講じてきた。中東に原油を頼っていることもあり、アラブ諸国とは伝統的に良好な関係にある。

だが、イスラエルがガザで軍事行動を始めてからは、アラブとの連帯よりも、イスラエルを支持する米国への配慮を優先する姿勢が目立った。イスラエルに直接自制を促すこともなかった。

高市政権としては、中東への関与を強めることで、長年築いてきたアラブ諸国との信頼関係を再構築する狙いがある。グローバル・サウスの国々との連携を深める上でも、その意義は大きい。

ガザを巡っては和平の定着に向けた動きも出ている。国連安全保障理事会は先月、トランプ米大統領が主導する和平計画を支持する決議を、賛成多数で採択した。日本も歓迎する意向を表明した。

決議の柱は、ガザの治安維持にあたる「国際安定化部隊（ＩＳＦ）」と、暫定統治を担うことになる「平和評議会」の創設だ。

評議会は、パレスチナ自治政府の機構改革にも関与するという。統治の基盤が整えば、イスラエルとパレスチナが共存する「２国家解決」の実現も視野に入ろう。

日本は、東南アジアの国々で法制度の整備を支援した実績を持つ。評議会に人材を送り、そうした知見を生かしてパレスチナの自立を後押しすることが大切だ。