オンラインカジノで賭博をしたとして、未成年者が相次いで摘発されている。

若者はギャンブル依存症になりやすい。カジノとの接点を断ち、子供らを守らねばならない。

警視庁は２月以降、１０都府県に住む１３〜２１歳の１５人を常習賭博などの容疑で書類送検、もしくは児童相談所に通告した。いずれも暗号資産を使ってオンラインカジノで賭博をした疑いがある。

１５人のうち９人は中高生で、このうち中学１年男子のスマートフォンには、わずか７か月間で７０００回にわたり、計７００万円を賭けた形跡があった。賭けを始めたのは小学６年の時だという。

仙台市の高校１年男子は、オンラインカジノで遊ぶ金ほしさから、相手に恋愛感情を抱かせる「ロマンス詐欺」で現金をだまし取ったとして警視庁に逮捕された。

この男子は女性を装って、３０人以上の男性から計５００万円以上を詐取し、そのうち数百万円をカジノに投じたとみられている。

日本では、競馬や競輪などの公営ギャンブル以外の賭け事は禁止されている。海外で合法的に運営されているオンラインカジノも、日本で利用すれば違法となる。

未成年者にオンラインカジノが広がる状況は極めて深刻だ。小学生までカジノを利用できていたこと自体、驚くほかない。

インターネット広告を通じてカジノに興味を抱き、違法な業者から暗号資産を購入して賭けにのめり込む。賭け金を得るために別の犯罪に手を染める。そうした悪循環を断ち切らねばならない。

国内でオンラインカジノを経験した人は３３７万人と推計されている。このうち１０歳代は５・３％の１８万人に上り、その７割近くは、自分がギャンブル依存症だと自覚していたという。

オンラインカジノはスマホで２４時間賭けられるため、依存症になりやすい。特に脳が未発達な子供は行動のコントロールが未熟で、リスクが高いとされている。

未成年者への蔓延（まんえん）を防ぐためには、まずカジノに触れさせない環境を作ることが欠かせない。

子供がスマホで閲覧できるサイトや利用時間を、保護者が制限する仕組みを使うのも有効だろう。子供が利用するサイトをあらかじめ把握しておくことも大切だ。

総務省の有識者会議は、オンラインカジノの利用を抑止する方策を議論している。サイトへの接続を強制遮断する「ブロッキング」の導入も選択肢に含め、効果的な対策を打ち出してほしい。