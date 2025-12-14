◇明治安田J1昇格プレーオフ決勝 千葉1−0徳島（2025年12月13日 千葉市・フクダ電子アリーナ）

千葉（J2・3位）がホームで徳島（同4位）を1―0で破り、水戸、長崎に続くJ1昇格を決めた。09年以来の復帰で、17年ぶりは過去最長ブランク。決勝で敗れた過去2度を含め、最多6度目のPO挑戦で悲願の返り咲きを果たした。来年2月開幕の百年構想リーグと秋春制移行元年の26〜27年に、J発足時に加盟した“オリジナル10”が05年以来21年ぶりにJ1にそろう。

長かった。J1復帰を告げる笛が鳴ると、16年分の思いが地響きとなった。満員1万7634人の大観衆がフクアリを揺らす。選手は抱き合いながらピッチに崩れ落ちた。興奮冷めやらぬ、試合直後の昇格セレモニー。09年の降格を知る唯一の選手となったMF米倉はサポーターに向かい「お待たせしました！長い間、待たせてしまい、ごめんなさい」と絶叫し、涙した。

引き分けでも昇格が決まる大一番。後半24分にFWカルリーニョスのヘッドで先制して逃げ切った。今年1月の沖縄キャンプでは古河電工の森平社長を招き、長沼健、川淵三郎、奥寺康彦、田嶋幸三ら偉大なOBを輩出するサッカー部の歴史を学ぶ講義を実施。古河電工の特長だった「泥くささ、粘り強さ」を胸に刻んだ。11人がゴール前で体を張ったこの日の終盤のプレーには名門の伝統が息づいていた。

05、06年のナビスコ杯（現ルヴァン杯）連覇など一時はリーグをけん引したが、06年夏に当時のイビチャ・オシム監督が日本代表に引き抜かれると低迷した。阿部勇樹、水野晃樹ら主力が次々と移籍して10年からJ2降格。欧州ではオシム氏の退任後のクラブは喪失感が大きく苦戦する傾向があることから、敬意を込めて「オシムの去った後はペンペン草も生えない」と言われる。千葉も同様の苦しみを味わった。

J2降格後は屈指のチーム人件費を投じながら昇格を逃し続けた。転機は21年。鈴木健仁氏がGMに就任し、実績より人間性重視でチームを編成。一体感を念頭に補強し、ほぼ毎年10億円超だったチーム人件費は8億円台に収まった。23年にはコーチから昇格した小林監督が就任。勝負の3年目で昇格に導き「自分はOBでもないよそ者。一コーチでしかない人間に監督を任せることが、クラブにとってどれだけチャレンジだったか理解している」と感謝した。

来季は17年ぶりのJ1舞台が待つ。主将のDF鈴木が「J1に戻って主役になれるようにしたい」と言えば、米倉は「新しいジェフの歴史の始まり」と視線を上げた。昇格したとはいえ、J2の3位での滑り込み。強いジェフを取り戻す本当の戦いはこれからだ。

▽ジェフユナイテッド市原・千葉 1946年創設の古河電工サッカー部が前身で、日本リーグには65年の第1回から参加。76〜77年にリーグ初優勝＆天皇杯制覇の2冠を達成し、87年にはアジアクラブ選手権で優勝し日本勢初のアジア制覇。Jリーグには93年の開幕時から参戦。日本代表も指揮したイビチャ・オシム監督が03年に就任し、05年からナビスコ杯（現ルヴァン杯）連覇。チームカラーは黄色、緑、赤の3色。本拠地は「フクダ電子アリーナ」で1万9470人収容。