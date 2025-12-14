¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£×£Ô£Ì¡ÛÄÔÍÛÂÀ¡õ¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤¬£ÖÀë¸À¡¡Âç´äÎÍÊ¿¤Ë¤ÏÄ©È¯¡Ö¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×·è¾¡Àï¡Ê£±£´Æü¡¢·§ËÜ¡Ë¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤È·ãÆÍ¤¹¤ëÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ê£²£¸¡ËÁÈ¤¬¡¢£±£³Æü¤Î¸ø³«µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÍ¥¾¡Àë¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¿·À¤Âå¤Î¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÃÄÂÎ¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿£²¿Í¤Ï¡¢£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£²°Ì¤ÇÄÌ²á¡£½à·è¾¡¡Ê£±£²Æü¡¢¼¯»ùÅç¡Ë¤Ç¤Ï£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤ò·âÇË¤·¡¢·è¾¡Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¾ì¤ÏÂç´ä¤¬¥Î¥¢Éð¼Ô½¤¹Ô»þÂå¤Î£²£°£²£´Ç¯£³·î¡¢À¶µÜ³¤ÅÍ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡Ö¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡×¤òÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¡£Âç´ä¤«¤é¤Ï²ñ¸«Ãæ¤ËÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄÔ¤Ï¡ÖÂç´ä¡¢¤ªÁ°¤¬¿·ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¾¸å¤Ë²¶¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¡Ø¥Î¥¢¤Ç¤µ¤¾´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤¢¡¢Á´Éô¤¤è¤Ô¡ÊÀ¶µÜ¡Ë¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢£Ô£Í£Ä£Ë¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¬¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¥Î¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢¾¯¤·¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï½¤Éü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥²¥¤¥Ö¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Ë¾×ÆÍ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Ã¤Á¡Ê¥¶¥Ã¥¯¡õÂç´ä¡Ë¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À²¶¤È¥²¥¤¥Ö¤¬¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤ò¡¢°ì½Ö¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ò½Å¤Í¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Á´Á³¾¡µ¡¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥²¥¤¥Ö¤â¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î£±Ç¯¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¡Ê£±·î£µÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬¤Ë¡ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â£´¤«·î¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£×£Ô£Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤ÐÉé¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£°ìºòÇ¯¤Ï½à·è¾¡¤Ç¡¢µîÇ¯¤Ï·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤³¤½¤è¤¦¤ä¤¯²¶¤¬£×£Ô£Ì¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÄÔ¡¢³Ð¸ç¤¤¤¤¤«¡×¤È¹ë¸ì¡£
¡Ö£×£Ô£Ì¤ò¾¡¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤¬£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÆÀ¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÄÔ¤Ï£±¡¦£´¤ÇÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤«¤é¡¢¤¤¤ÄÄ©Àï¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢»þ¤ò¸«¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Í¥¾¡¸å¤Î²¦ºÂÄ©Àï¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£