「着る服ない問題」→ 解決！【ユニクロ】40・50代が買い足したい！「おすすめセーター」

しっくりくる一枚が見つからない……という、着る服ない問題のもどかしさを払拭してくれそうなセーターを【ユニクロ】で発見！ 上質なカシミヤセーターや、きちんと感を添えてくれるポロセーターなどを紹介します。シンプルながらも大人女性の着こなしになじむ上品さがあり、パンツにもスカートにも好相性です。カラバリも豊富だから、イロチ買いもありかも。

上質素材でワンランク上の着こなしに導くカシミヤセーター

【ユニクロ】「カシミヤVネックセーター」\9,990（税込）

軽やかさとリッチ感を両立したカシミヤセーター。公式サイトでは「軽くて暖かく、極上な肌ざわりのカシミヤ100%」と紹介されていて、着心地のよさにも期待できそう。シンプルなVネックが顔まわりをすっきり見せてくれ、白ロンTを仕込んだレイヤードスタイルもおすすめです。カジュアルなデニムパンツに合わせても、ほんのり上品な装いに導いてくれるかも。カラバリが全10色と多いのもうれしいポイント。

女性らしさをそっと添えてくれるふんわりセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンクルーネックセーター」\3,990（税込）

ふんわりとした質感が魅力のニットは、肩の力が抜けたラグランスリーブが大人のカジュアルにぴったり。ほどよくゆとりのあるシルエットながら、リブ編みの裾がすっきり見えを助けてくれるので、バランスよく着こなせるはず。シャツをのぞかせて知的な印象に寄せてみるのも素敵かも。シンプルだからこそ、パンツにもスカートにも馴染み、幅広い着こなしが楽しめそうです。

きちんと感とこなれ感を纏えるポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\2,990（税込・セール価格）

ポロネックデザインがほどよいきちんと感を添えるニットは、きれいめカジュアルに寄せたい大人にぴったりかも。ミニマルな佇まいながら、襟元のディテールがシンプルコーデを自然とクラシカルに格上げ。ジャケットのインナーにすれば知的なムードが高まり、デニムパンツと合わせればラフな休日スタイルに。マシンウォッシャブル仕様で、お手入れが簡単なのも見逃せません。

季節感たっぷりのモックネックセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\2,990（税込・セール価格）

季節感たっぷりのモックネックセーターは、首元をやさしく包むデザインが冬らしいぬくもりを演出します。ゆとりのあるサイズ感で、気になる腰まわりも自然にカバーしてくれそう。立体的なリブ編みが縦のラインを強調し、シンプルながらもすっきりした印象に。パンツ合わせでハンサムに、スカート合わせでフェミニンにも振れて、着回しが利くのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase