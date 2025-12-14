J1昇格プレーオフ

サッカーのJ1昇格プレーオフ（PO）決勝、ジェフユナイテッド千葉―徳島ヴォルティスが13日、フクダ電子アリーナで行われ、千葉が1-0で勝利。17年ぶりのJ1復帰を決めた。悲願達成へ反響が広がる中、ネット上では“もう1つのドラマ”が注目を集めている。

千葉はスコアレスで迎えた後半24分、均衡を破った。右サイドを駆け上がったDF高橋壱晟からのアーリークロスを、FWカルリーニョス・ジュニオが頭で合わせて先制。その後、徳島の反撃を無失点でしのぎ、2009年以来、17年ぶりのJ1復帰が決まった。

1993年のJリーグ発足当初から参加した10クラブ“オリジナル10”の1つ。シーズンを秋春制へ移行する来季、消滅した横浜フリューゲルスを除くオリジナル10の9クラブがJ1の舞台に揃うことも決まった。

リーグが転換期を迎えるタイミングでの“オリ10集結”は話題を集め、ネット上では「熱いな」「Jリーグがシーズン移行する記念すべきシーズンにオリジナル10が集結するって本当にドラマだよな」「感慨深いと共に、神がかりを感じる」などと、驚きや感動の声が相次いだ。



