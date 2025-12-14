◆オーストラリアン・ベースボールリーグ ブリスベン・バンディッツ１―１３アデレード・ジャイアンツ（１３日・ブリスベン）

【ブリスベン（オーストラリア）１３日＝臼井恭香】オーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）のアデレード・ジャイアンツに派遣されている巨人の石塚裕惺内野手（１９）が、“長野式”の新打法に挑戦していることを明かした。打席での立つ位置をシーズン中より半足分、ホームベースから離れるようにして手応えをつかんでいる。この日もダブルヘッダー第１試合のブリスベン・バンジェッツ戦に「１番・遊撃」で出場し、右中間への３号ソロをマーク。前途有望な若者が、暴れまくっている。

あっという間だった。快音を残した打球を目で追いながら、石塚は走り出した。打球はそのまま右中間フェンスを越えた。ブルペンにいる投手陣に応えながらダイヤモンドを悠々と一周。ホームに戻り「しゃー！」と国際色豊かなチームメートと喜んだ。

バンジェッツとのダブルヘッダー第１試合、１―１で迎えた６回無死、２２年１１月に侍ジャパンと対戦したオーストラリア代表に選出された左腕のジョン・ケネディの初球、真ん中高めの１３５キロ直球を強振した。この日、最初の２打席は初球を見逃しており「さすがに合うだろうと思って振りにいったら、ドンピシャでした」と振り返った。ケネディとは６日の対戦で３打席に立ち２打数無安打に封じられていたが、やり返した。「前回はタイミングが全然合わなかった。やっぱり打席数を重ねるごとに合ってくるんだなと思ったけど、もっと早く対応したかった」と気を引き締めた。

オーストラリアで、新打法と出会った。きっかけは“偶然”だった。第３カードまで打率３割７分２厘、１本塁打、１０打点と好成績を残していると、第４カードから執拗（しつよう）な内角攻めに遭った。強打者と認められた証しだが、“代償”としてバットを折り続け、豪州に持参した予備がなくなった。以降、先輩の荒巻にバットを借りて出場しているが、８５センチの自身のモデルより１センチ長い。その１センチを“よりどころ”に、第４カード最終日（７日）からそれまでより半足分、約１４〜１５センチ、本塁側から離れて立つように変更した。

「内、内って攻められてきたので、どう攻略していくか、対応力を磨く上で大事になってくると思うので」。窮地をチャンスに変えるチャレンジ精神も頼もしいが、舌を巻くべきはその適応力。変えてから２打席目で、プロ入り初となる逆方向にアーチをマークした。「スイングを変えないで、意識とか立ち位置で見え方が変わって結果も変わる。こういう視点もあるんだと気づけた打席になりました」。憧れの長野のように打席から離れて立つスタイルで結果を残した。

立つ位置を変えてから５試合で１３打数６安打２本塁打と勢いが止まらず「ちょっと外（角）が遠く見えますけど、もうあんまり気にならないですね」と慣れ始めている。プロ入りしてから公式戦ではなかった逆方向への本塁打が２本続いた新打法。帰国後も継続するかは、使用するバットと合わせてオフに検討していく方針だが、引き出しが増えたことは間違いない。

帰国まで残りは１カード。「次でしばらく実戦からは離れるので、今までやってきたことをもう一度しっかりやってどうなのか見たいと思いますし、最後なのでなんとか勝利に貢献して帰りたい」と石塚。最後までこの時期には貴重な実戦の場を活用していく。

◆長野久義の打席での立ち位置 ホームベース寄りの打席ラインから約１足半ほど離れて立つ。日大４年時、外角へ逃げるボール球の変化球に手を出さないための対策として編み出したもの。「これで通用しなかったら変えよう」と臨んだ１年目のオープン戦で打率２割８分６厘をマークし、プロでも独特のスタイルを貫いた。