¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¿·¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡££±£°·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï°éÀ®ÏÈ¤ò´Þ¤á¡¢£±£±¿Í¤ò»ØÌ¾¡£»ÙÇÛ²¼£·¿Í¤Î¤¦¤Á£µ¿Í¤¬¹â¹»À¸¤Ç¡¢£³£±ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëÌ«ÄÌÉ×µåÃÄ¼ÒÄ¹¡Ê£¶£³¡Ë¤äÊ¡ÎÉ½ß°ì£Ç£Í¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡££×£Å£Ó£ÔÊóÃÎ¤Ç¤Ï¡Ö£È£ï¡ª¥Ã¥È¥ë¡¼¥¡¼¥º¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢³Æ¶¥µ»¤Î¿·¿Í¤ò¿ï»þ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Âè£±²ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÆ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¤é¾å°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿£³Åê¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡±ä²¬³Ø±à¡¦Æ£Àî¤Ï¡¢£±£±·î£²£¸Æü¤Î¿·¿ÍÆþÃÄ²ñ¸«¤ÇÇØÈÖ¹æ¡Ö£³£±¡×¤Î¿¿¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¶å½££Î£Ï£±Åê¼ê¤«¤é¤Î¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡£Æ±¹»¤Î¿¹¾¾ÉôÄ¹¤Ï¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¡¦»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òµÜºê¡¦ÅÔ¾ë¹â»þÂå¤Ë»ØÆ³¡£¡ÈÆ±Ìç¡É¤ÎÀèÇÚ¤ËÉé¤±¤¸¤È¡Ö¡ÊºÇÍ¥½¨¡ËËÉ¸æÎ¨¤È¤«ºÇÂ¿¾¡¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ò¼è¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¡×¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥°ËÌ¶å¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«³Ø¡£¡ÖÁ´°÷¤Îµå¤¬¶¯¤¤¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¡£¡ÊÃæ¤Ç¤â¡Ë»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±¤¸Ê¡²¬½Ð¿È¤Î£±£¶£±¥¥í±¦ÏÓ¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢»³²¼¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê»þÂå¤ÎÆ°²è¤ò¶µºà¤È¤·¡¢¼«¿È¤â£±£µ£³¥¥í±¦ÏÓ¤ËÀ®Ä¹¡£ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡ÖÄ¾µå¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î¶¯¤µ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤¢¤ÎÍîº¹¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁáÂ®¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡É¤ò»Ö´ê¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤ÏÃÏ¸µ¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¡£ËÜµòÃÏ¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤£Ä¤Ë¤ÏÇ¯¤Ë¿ô²ó¤Û¤ÉË¬¤ì¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ë°Õ¼±¡£¡ÖÆÃ¤ËÌî¼ê¤¬¤¹¤´¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£ÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÌøÅÄ¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢´ÇÈÄÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¡¢°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡×¡£¥É¥é¥Õ¥È¸å¤Ï¡¢¾®³Ø£´Ç¯»þ¤ËÂ¾³¦¤·¤¿Éã¡¦¿¿°ì¤µ¤ó¤ËÊ©ÃÅ¤ÎÁ°¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¼þ¤ê¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢Êì¡¦¼··Ã¤µ¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤âÌóÂ«¤·¤¿¡£¡ÖÄ¾µå¤Î¶¯¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥íÌîµå³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿£±£¸ºÐ¤¬¡¢Âç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡ÊÆîÉô¡¡½ÓÂÀ¡Ë
¡¡¢¡Æ£Àî¡¡ÆØÌé¡Ê¤Õ¤¸¤«¤ï¡¦¤¢¤Ä¤ä¡Ë£²£°£°£·Ç¯£±£°·î£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡£ÊæÇÈÅì¾®£´Ç¯»þ¤ËÆð¼°¤ÎÊæÇÈ¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÊæÇÈÅìÃæ¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥°ËÌ¶å¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¡£±ä²¬³Ø±à¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£ÊÑ²½µå¤Ï¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö·ÑÂ³¡×¡£
¡¡¢¡ºåµÞ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì£³¿Í°Ê¾å¤¬¹â¹»À¸Åê¼ê
¡Ú£¶£¶Ç¯£±¼¡¡Û
¡Ò£±¡Ó¿åÃ«¹§¡Ê»°½Å¡Ë
¡Ò£²¡ÓÎ®ÉÒÌÀ¡Ê¾®ÁÒ¾¦¡Ë
¡Ò£³¡ÓºØÆ£Ë§ÌÀ¡Ê¼¯¾ÂÇÀ¾¦¡Ë
¡Ò£´¡ÓÊÝÃ«½ÓÉ×¡ÊÆüÂç°ì¡Ë
¡Ò£µ¡ÓÅÄÂåÀÅÉ×¡Ê¶å½£¹©¡Ë
¡Ú£·£³Ç¯¡Û
¡Ò£±¡Ó¹¾ÀîÂî¡Êºî¿·³Ø±¡¡Ë
¡Ò£²¡Ó»³²¼¹ÀÆó¡Ê·§ËÜÆó¡Ë
¡Ò£³¡ÓÃÓÅÄ¾¼¡Ê½©ÅÄ¾¦¡Ë
¡Ú£°£¶Ç¯¹â¹»À¸¡Û
¡Ò£±¡Ó±ä¹¾ÂçÊå¡ÊÀ¥¸ÍÆâ¡Ë
¡Ò£³¡ÓÇßÂ¼³Ø¿Í¡Ê»°½Å¡Ë
¡Ò£´¡Ó¿ÎÆ£ÂóÇÏ¡ÊÅçÅÄ¾¦¡Ë
¢¨ÅÄÂå¤È¹¾Àî¤ÏÆþÃÄµñÈÝ¡££°£¶Ç¯¤ÏÊ¬Î¥¥É¥é¥Õ¥È¤Ç½ç°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½äÌÜ¡£Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Ç´õË¾ÏÈ¡ÊµÕ»ØÌ¾¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î£²½äÌÜ¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡¢¡¼ç¤Ê¹âÂ´Áª¼ê¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÅö¤¿¤êÇ¯
¡¡¢¦£±£¹£¸£±Ç¯¡¦µð¿Í¡¡£±°Ì¤ÎËê¸¶´²¸Ê¡ÊÂçÉÜ¡Ë¤¬£¹£´Ç¯¤ËÊ¿À®Í£°ì¤Î´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»£±£µ£¹¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³°Ì¤ÎµÈÂ¼Ä÷¾Ï¡Ê£Ð£Ì³Ø±à¡Ë¤Ï£¸£·Ç¯¤Ë£³£°ËÜÎÝÂÇ¡££µ°Ì¤ÎÂ¼ÅÄ¿¿°ì¡ÊÂìÀî¡Ë¤ÏÄÌ»»£±£±£³£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¢¦£²£°£±£°Ç¯¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡°éÀ®£´°Ì¤ÎÀé²ìÞæÂç¡Ê³÷·´¡Ë¤Ï£Î£Ð£ÂÄÌ»»£¸£·¾¡¡££²£°Ç¯¤ËºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î£³´§¡££²£³Ç¯¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Æ±£µ°Ì¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¾ëËÌ¡Ë¤Ïº£µ¨¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±£¶°Ì¤Î¹ÃÈåÂóÌé¡ÊÍÌ»Ö´Û¡Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£³ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ£·ÅÙ³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ë½êÂ°¡£
¡¡¢¦£±£±Ç¯¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¡¡£²°Ì¡¦¾¾ËÜ¹ä¡ÊÄëµþ¡Ë¤Ï£²£²Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡££Æ£Á¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡££´°Ì¡¦¶áÆ£·ò²ð¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£µÅÙ¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿£²£³Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î£³´§¡££²£´Ç¯¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ç£Í£Ö£Ð¡££¶°Ì¡¦¾åÂôÄ¾Ç·¡ÊÀìÂç¾¾¸Í¡Ë¤Ïº£µ¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç£±£²¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢£²¥±¥¿¾¡Íø£³ÅÙ¤ÇÄÌ»»£¸£²¾¡¡£