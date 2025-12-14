オリックスに楽しみな新人が加わった。１０月のドラフトでは育成枠を含め、１１人を指名。支配下７人のうち５人が高校生で、３１日付で退任する湊通夫球団社長（６３）や福良淳一ＧＭ（６５）が「ワクワクプランです」と口をそろえた。ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題して、各競技の新人を随時紹介する。第１回で取り上げるドラフト２位の森陽樹投手（１８）は最速１６０キロを目標に「将来的に一番、活躍できるように」と「世代ＮＯ１」の称号を奪う決意を明かした。

限りない可能性を持つ１９０センチ右腕がプロの扉をたたいた。大阪桐蔭・森陽樹は「山下舜平大選手のような威力のある真っすぐが目標。１６０キロは投げたい」と宣言。阪神・藤川監督の現役時と同じ回転数２７００を記録した直球に磨きをかける。

名門での３年間を、森は「思い描いた成長段階が、うまくいかなかった」と振り返る。１年秋に１５１キロを計測し、“怪物１年生”と注目を浴びた。翌春に甲子園デビュー。２年秋の新チームでは「１」を背負った。しかし、近畿大会１回戦で滋賀学園に５回２／３を３失点、３年夏の大阪大会決勝では、東大阪大柏原に３回２失点。大一番で力を発揮できず、同校６年ぶりに春夏連続で聖地を逃した。候補だったＵ―１８日本代表も選出漏れ。「実力も成績も、もう少しいけた。野球に取り組む姿勢が甘かった。プロになった今、覚悟も変わってきた」。現在は体重１００キロを掲げ、体づくりを中心に鍛錬を積む。

年末に訪れるＯＢの「プロは簡単にはいかない」と、苦悩する姿を見てきた。西谷浩一監督（５６）からも、「高校とは違い（野球が）仕事になる。甘くない、もっと覚悟を」と厳しさを教わった。「将来的に一番、活躍できるように」。プロの世界で“世代ＮＯ１”の称号を奪う。（瀬川 楓花）

◆森 陽樹（もり・はるき）２００７年８月１日、宮崎・延岡市生まれ。１８歳。川島小１年から軟式の東海東少年野球クラブで競技を始め、聖心ウルスラ学園聡明中では軟式野球部。大阪桐蔭では１年秋からベンチ入りし、２年春夏の甲子園に出場。