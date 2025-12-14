オリックスに楽しみな新人が加わった。１０月のドラフトでは育成枠を含め、１１人を指名。支配下７人のうち５人が高校生で、３１日付で退任する湊通夫球団社長（６３）や福良淳一ＧＭ（６５）が「ワクワクプランです」と口をそろえた。ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題して、各競技の新人を随時紹介する。第１回では上位指名された３人を取り上げ、ドラフト３位の佐藤龍月(りゅうが)投手（１８）は藤川、森陽と共闘を希望。「３人でローテーションに入れたら」と「ワクワクプラン」の目標を思い描いた。

ドラフト３位・佐藤龍月（りゅうが）は目をキラキラと輝かせた。「上２人が高校生なので、本当に心強い。競い合えるライバルだと思います」。１、２位で指名された藤川、森陽と共闘する。「３人でローテーションに入れたら」と「ワクワクプラン」の目標を思い描いた。

昨年８月に左肘内側側副じん帯再建術を受け、プロ入りの夢を諦めそうになった。「お前ならできる」と励まし、力をくれたのが家族や仲間の存在。心身ともに強くなり、最速は１４７キロまで上昇した。健大高崎（群馬）で同学年の石垣は、ドラフト１位で同じパ・リーグのロッテに入団。「ライバル視はしない。投げ合いたい」と“再会”も目標だ。

憧れはエースの宮城。背番号４１を託した福良ＧＭは「球が強いし、宮城に近いイメージがある」と、うなずいた。「オリックスのエース、最終的には日本を代表する投手になって、家族に恩返しがしたい」。ファンにも親しまれそうな「龍月」の名前。真っすぐに昇る。（長田 亨）

◆佐藤 龍月（さとう・りゅうが）２００７年７月１３日、神奈川・川崎市生まれ。１８歳。大戸小１年時に今井西町少年野球部で軟式野球を始め、１９年にジャイアンツジュニア入り。西中原中では東京城南ボーイズでプレーし、Ｕ１５侍ジャパンに選出。健大高崎では１年春からベンチ入り。２年センバツで優勝。