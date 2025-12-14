阪神・村上頌樹投手（２７）が１３日、兵庫・西宮市の球団事務所で、年俸８０００万円から約２・９倍の２億３０００万円でサインした。１億５０００万円増は０８年オフの藤川球児（４億円）、２２年オフの青柳晃洋（２億４０００万円）の１億２０００万円増を超え、球団投手歴代最高のアップ額。「本当にいい評価をしていただいた。ローテを守れて良かった」と頬を緩めた。

自身初の開幕投手から始まった今季は１４勝（４敗）、勝率７割７分８厘、１４４奪三振でセ・リーグ投手３冠。ベストナインとゴールデン・グラブ賞にも輝き、「今年（セ・リーグで）一番勝てたのが良かった。こだわった数字」と、納得の一年になった。来季の目標は「沢村賞を狙っていきたい」と明確。「誰が見ても『エース』と言われる方々が取ってきた賞。そういう存在になりたい」と、表情を引き締めた。

新選手会長で新婚でもある右腕は「一年間、支えていただいた。（愛妻と）２人でゆっくり楽しみたい。そこが楽しみ」とハワイＶ旅行でフル充電した後、故郷の淡路島で行う近本との合同自主トレから２０２６年シーズンに向けて本格的に始動する。来年３月２７日の巨人との開幕戦（東京Ｄ）に照準を合わせ「（才木と）２人で競い合いながらレベルの高いところでやっていけたら」と進化の道を行く。（中野 雄太）