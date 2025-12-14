西武・山田陽翔投手（２１）が１３日、将来的な「ゴールデングラブ賞」獲得へ強い意欲を見せた。

７日に都内で行われた「パテレアワード２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ プロ野球ファンスターズリーグ」に参加。６月１２日・阪神戦（ベルーナＤ）の８回１死満塁、カウント１―０からサインプレーで一塁にけん制し、一塁走者からアウトを奪ったプレーが評価され、「パテレ的新人大賞」を受賞した。この時送球を受けた一塁手・ネビンは今季ＧＧ賞を初受賞。同イベントにともに出席した外崎も２度の受賞を経験している。山田も「こだわりとかはないですけど、やっぱり他の人より守備うまい方がかっこいいかなと思って」と日頃から守備力向上に力を注いでおり、「僕取りたいんですよ、ゴールデン（グラブ賞）。他の数字的な賞は分かんないんですけど、ゴールデンとかの方がどちらかというと欲しいですね、僕的には」と虎視たんたんと狙っている。

来季が高卒４年目。外崎はパテレ名誉アンバサダーとして「ＴＯＮＯＳＡＫＩ大賞」という特別賞が設けられており「ＹＡＭＡＤＡ賞ですか？全然考えていないですけど、そうなれるくらいに活躍したいですね」と夢見る若獅子。いつか必ず、黄金に光り輝くグラブと“名誉大賞”を手に入れてみせる。（大中 彩未）