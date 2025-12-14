お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（45）が13日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。フジテレビ「逃走中」に出演も大炎上し、オンエア後の街中でまさかの仕打ちに遭ったことを明かした。

今回は「嫌われ芸人バスツアー!癒しスポット巡ったら心穏やかになる、知らんけど」と題して放送され、ゲストに井上、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」ナダル、お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが出演した。

街中での“ひどい扱い”について話題となり、井上は「一番辛かったじゃないけど」と切り出して「『逃走中』あったやんか。何となく自分が嫌われ者、ヒールで出てて」と、自身の“役割”を自覚していた。

そこで「一緒に逃げてる女の子をちょっと軽く押して置き去りにするみたいにして逃げて」と嫌われ者らしい行動をした。これが「その次の日、とんでもなく炎上して。オンエア後」とネットで大炎上した。

すると、街中で「普通に信号待ってて、小学生に後ろから蹴られるとかはあった」と明かした。これにはMCのかまいたち2人も「えぇー!?」「中々ですね…それ」と驚きを隠せなかった。