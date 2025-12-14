ブンデスリーガ 25/26の第14節 レーバークーゼンとケルンの試合が、12月14日02:30にバイ・アレーナにて行われた。

レーバークーゼンはクリスチャン・コファン（FW）、マリク・ティルマン（MF）、ヨナス・ホフマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはマリウス・ビュルター（FW）、サイード・エルマラ（MF）、ルカ・バルトシュミット（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ケルンは後半の頭から3人が交代。マリウス・ビュルター（FW）、デニス・フセインバシッチ（MF）、ルカ・バルトシュミット（FW）に代わりラグナル・アヘ（FW）、ジェンク・オズカジャル（DF）、リントン・マイナ（MF）がピッチに入る。

62分、レーバークーゼンは同時に2人を交代。アーネスト・ポク（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）に代わりネイサン・テラ（FW）、マーティン・テリヤー（FW）がピッチに入る。なお、アーネスト・ポク（FW）は負傷による交代とみられる。

66分に試合が動く。レーバークーゼンのアーサー（DF）のアシストからマーティン・テリヤー（FW）がゴールを決めてレーバークーゼンが先制。

さらに72分レーバークーゼンに貴重な追加点が入る。アレイクス・ガルシア（MF）のアシストからロベルト・アンドリッヒ（MF）がヘディングシュートを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レーバークーゼンが2-0で勝利した。

なお、レーバークーゼンは51分にアーサー（DF）、74分にジャレル・クアンサー（DF）に、またケルンは5分にエリック・マルテル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 04:30:39 更新