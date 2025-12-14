プロ・リーグ 25/26の第18節 ワーレゲムとラ・ルビエールの試合が、12月14日02:15にエリンダス・アリーナにて行われた。

ワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、ジョエル・イト（MF）らが先発に名を連ねた。

33分に試合が動く。ワーレゲムのアントン・タンゲ（MF）がPKを決めてワーレゲムが先制。

しかし、45+6分ラ・ルビエールが同点に追いつく。ダリオ・ベナビデス（DF）のアシストからパプムサ・フォール（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ワーレゲムは後半の頭から選手交代。アントン・タンゲ（MF）からヤコブ・キーレリク（DF）に交代した。

61分、ワーレゲムが選手交代を行う。ヤニック・カペレ（DF）からマルレー・アケ（MF）に交代した。

66分、ワーレゲムが選手交代を行う。ブノワ・ナイセン（MF）からウィルゲンス・パウガン（DF）に交代した。

76分ワーレゲムが逆転。ジョセフ・オポク（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

77分、ワーレゲムは同時に2人を交代。イェッペ・エレンビュルグ（MF）、ジョセフ・オポク（FW）に代わりイェレ・フォッセン（FW）、スタブロス・ガブリエル（DF）がピッチに入る。

80分、ラ・ルビエールは同時に3人を交代。ダリオ・ベナビデス（DF）、ジェリー・アフリイェ（FW）、オーウェン・メイズ（MF）に代わりセク・シディベ（FW）、ウーカス・メンディ（FW）、マキシム・パウ（MF）がピッチに入る。

86分、ラ・ルビエールは同時に2人を交代。ティエリ・ルトンダ（DF）、ジョエル・イト（MF）に代わりノラン・ジロ（DF）、ギンド（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分ラ・ルビエールのノラン・ジロ（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ワーレゲムは25分にトチュク・ナディ（MF）に、またラ・ルビエールは89分にサミ・ラーサイニ（MF）、90+6分にウーカス・メンディ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 04:31:09 更新