女子ゴルフツアー屈指の歴史を誇る「フジサンケイ・レディース」が、来季から消滅することが13日までに分かった。今年4月に予定された第43回大会は、主催者として名を連ねるフジテレビの元タレント中居正広氏による女性トラブルを巡る対応が影響し、中止を強いられた。複数の関係者によれば来季復活へ向けて水面下で模索を続けていたが、最終的に各所との折り合いがつかなかったという。

フジサンケイ・レディースは、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が主催する国内女子ツアーの大会。1982年に発足し、05年に会場を現在の名門コースの川奈ホテルGC富士C（静岡県）に移し、新型コロナウイルスの影響で中止された20年を除いて毎年開催されてきた。歴代優勝者には2度の優勝を誇る平瀬真由美、岡本綾子や、今季から米ツアーで活躍し、最後の開催となった24年に初Vを飾った竹田麗央らそうそうたる名前が並ぶ。

今季女子は中止となった一方で、男子のフジサンケイ・クラシックはスーパーマーケット運営会社ロピアを特別協賛に迎え、無事に開催。来季は男女そろっての開催が期待されていたが、実現しなかった。男子のフジサンケイ・クラシックは来季も開催に向け調整を進めているものの、先行きは不透明だという。