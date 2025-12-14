ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦」は12日が水面状況悪化のため中止、順延。13日、5日目の11、12Rで準優勝戦が行われ、きょう14日の最終日12Rで争われる優勝戦出場メンバーが決定した。

準優勝戦2番は共に逃げ決着。12Rを制した竹下がファイナル1号艇をつかんだ。相棒の28号機は5月の初下ろしから優出ゼロ。連対率も26％と低いが、最大限のパワーを引き出した。今回が初の優勝戦1枠。「準優はプレッシャーがあったけど（優勝を）獲ります」と力強い。インから逃げ切って、デビュー初優勝を飾った昨年3月以来、2度目の当地Vを飾る。

トータルの機力は藤田が一番。準優前の3Rで転覆したが足落ちは皆無だ。捲りか差しかは隊形次第。初Vへ高いモチベーションで臨む。F持ちでも伸びがいい藤原は捲りで勝負。差しが鋭い水谷が連穴候補になる。伸び型を示唆した加藤の気配も要チェックだ。

＜1＞竹下大樹 江戸川でいつも出る展示タイムが出ない。でも伸びる砂長（知輝）選手と展示で一緒くらい。ターンの雰囲気もいい。スタートは、いい感じで行けている。

＜2＞藤田俊祐 伸び返したし出足も押していた。ターン回りも上向いた気がします。スタートで先行してプレッシャーをかけたい。

＜3＞藤原仙二 直線が凄く良くて上位。出足も中堅上位はあると思うし乗りやすい。スタートは1艇身くらいを全速で決めたい。

＜4＞加藤優弥 バランスが取れている。強いて言えばターン回りがいいけど、優勝を狙って伸び型にしたい。スタートは見えている。

＜5＞中村栄治 ターン回りがいい。スリットは普通。回った後の進みは少し甘いけど、展開は突ける感じ。

＜6＞水谷理人 前半は出足型、準優は伸び型で行った。調整に反応はしている。上位だと思う。6号艇なので、伸びに振ると思います。