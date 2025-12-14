伊東競輪の開設75周年記念「G3椿賞争奪戦」は13日、10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう14日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

地元の深谷に期待したが激戦。車番がいいだけに好位置を確保して捲り、地元記念Vへ。清水が早めに巻き返せば松浦の頭も。無傷の三谷も侮れない。

＜1＞深谷知広 かなり重かったが、何とか出切れた。疲れが出てきたので考えて準備をしたい。自力。

＜2＞清水裕友 中野君は踏み上がっていくし、その前に行こうと。タイミングは良かったが、きつかった。展開の隙を突けた感じで、出来は変わらない。自力。

＜3＞三谷竜生 松浦君に合わされたが何とか届いた。体自体は問題ないかな。3連勝だし、このまま優勝を狙っていきたい。自力。

＜4＞村田雅一 最後はコースを迷った。2日間、悪い中しのげて準決は良くなった。力みがあるので修正を。調子が良さそうな三谷君。

＜5＞成田和也 清水君がいいところで来た。自分の調子は変わらず普通。中野君が強いレースをしてくれて恵まれた。再度、中野君へ。

＜6＞椎木尾拓哉 小森君が思い切って行ってくれたが深谷君が強過ぎた。自分の状態はいい。近畿3番手。

＜7＞松浦悠士 航続距離の短さを感じたし、気持ちのいい捲りではない。体の部分で気になるところがあるので修正を。清水君へ。

＜8＞簗田一輝 深谷さんと決まって良かった。気合は入っているが空回りもしていない。深谷さんへ。まずは、しっかり続けるように。

＜9＞中野慎詞 清水さんに苦手なところを突かれた。凄く悔しさが残る2着。脚は悪くないし、新車も流れている。自力。