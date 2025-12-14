今月8日の地震で支柱の一部が破断した青森県八戸市のビルの鉄塔について補修工事に向けた資材の搬入がきょう始まります。

NTT青森八戸ビルの鉄塔は震度6強の地震の後で支柱の一部の破断などが分かり、周辺の48世帯に避難指示が出されています。

NTT東日本と、県や国の技術支援チームによるきのうの協議で着工に向けて必要な足場の資材の搬入をきょう始めることとなりました。NTT側は補修工事について最短でも3週間程度かかるとしていましたが県は早期の工事開始を求めていました。

NTT東日本 宅間由美子 執行役員

「私たちの知見では足りないところを国や県の知見を入れてもらう、早期に1日も早く補修していくことを進めていく」

後発地震注意情報が出される中、復旧作業に加え観光にも影響が広がっています。

地震後、初めての週末を迎えた海沿いの観光名所や施設の客足はまばらです。

NPO法人 鮫町蕪島ウミネコvillage 佐藤孝子 代表理事

「いつも以上に少ない。海岸沿いは避けられるのかな」

県内では8日の地震で32人がけが、建物被害は535件に上っています。