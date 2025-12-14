セリエA 25/26の第15節 パルマとラツィオの試合が、12月14日02:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマはアドリアン・ベネディチャク（FW）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ガエタノ・オリスタニオ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、バレンティン・カステジャーノス（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。

42分にラツィオのマッティア・ザッカーニ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

パルマは後半の頭から選手交代。エンリコ・デルプラート（DF）からマリアーノ・トロイロ（DF）に交代した。

69分、ラツィオが選手交代を行う。バレンティン・カステジャーノス（FW）からタイアニ・ノスリン（FW）に交代した。

70分、ラツィオは同時に2人を交代。マッテオ・キャンセリエリ（FW）、パトリック（DF）に代わりフィサヨ・デーレバシル（MF）、オリバー・プロフストガード（DF）がピッチに入る。

70分、パルマが選手交代を行う。ガエタノ・オリスタニオ（MF）からヤコブ・オンドレイカ（MF）に交代した。

77分、パルマが選手交代を行う。アドリアン・ベネディチャク（FW）からパトリック・クトローネ（FW）に交代した。

77分にラツィオのトマ・バシッチ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

82分、ついに均衡が崩れる。ラツィオのタイアニ・ノスリン（FW）がゴールが生まれラツィオが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ラツィオが0-1で勝利した。

なお、パルマは51分にエマヌエレ・バレリ（DF）、78分にナウエル・エステベス（MF）に、またラツィオは62分にマッテオ・キャンセリエリ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 04:00:44 更新