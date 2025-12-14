神田愛花「金土日、1泊3日でハワイ行ってきました」に驚きの声
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、12月13日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。先日、「土日が休みだったので、金曜日の夜からハワイ行ってきました。金土日、1泊3日でハワイ行ってきました」と語った。
この日、ゲストの神田は、番組MCの南海キャンディーズ・山里亮太から「お忙しいでしょうけど、休みだったら何するんですか？ 神田さんって」と質問を受ける。
これに神田は「私、この間、土日が休みだったので、金曜日の夜からハワイ行ってきました。金土日、1泊3日でハワイ行ってきました」と話し、スタジオの全員が「えっ！？」と絶句。
NON STYLE・石田明は「またどうせあれでしょ、スケジュール詰め詰めで行ったんでしょ？」とたずねると、神田は「詰め詰めで行きました」と認め、石田は「怖いぐらい詰めるの、スケジュール。怖いの、ほんまもう…。分単位で決めるんですよ…怖いねん…」と語る。
そして山里が「それってハワイの魅力、味わえるの？（笑）」と素朴な疑問をぶつけると、神田は「でもハワイは行くだけで風がもう…観光になりますから。そして心が優しくなって、また（MCを務める平日帯番組の）『ぽかぽか』に帰って来られます（笑）」と笑った。
