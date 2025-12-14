ボルシアMGがボルフスブルクに敗れて6試合ぶりの黒星…町野修斗はスタメン出場
[12.13 ブンデスリーガ第14節 ボルシアMG 1-3 ボルフスブルク]
ブンデスリーガ第14節が13日に開催され、FW町野修斗が所属する10位ボルシアMGはホームで15位ボルフスブルクに1-3で敗れた。町野は3-4-2-1のシャドーでスタメン出場。後半25分に途中交代した。
アウェーのボルフスブルクは前半4分に先制。MFパトリック・ビマーが裏へのボールに反応し、右足で豪快に蹴り込んだ。
対するボルシアMGは前半22分、左サイドのMFジョバンニ・レイナが送ったクロスがDFコンスタンティノス・コウリエラキスのオウンゴールを誘発し、1-1の同点とした。
しかし、前半30分にゴール前のこぼれ球をFWモハメド・エル・アミーン・アムーラが左足で突き刺し、ボルフスブルクが2-1と勝ち越しに成功する。
前半34分にはショートカウンターからビマーがチーム3点目を奪った。後半はスコアが動かず、ボルフスブルクが3-1で6試合ぶりの白星。ボルシアMGは6戦ぶりの黒星を喫した。
ブンデスリーガ第14節が13日に開催され、FW町野修斗が所属する10位ボルシアMGはホームで15位ボルフスブルクに1-3で敗れた。町野は3-4-2-1のシャドーでスタメン出場。後半25分に途中交代した。
アウェーのボルフスブルクは前半4分に先制。MFパトリック・ビマーが裏へのボールに反応し、右足で豪快に蹴り込んだ。
しかし、前半30分にゴール前のこぼれ球をFWモハメド・エル・アミーン・アムーラが左足で突き刺し、ボルフスブルクが2-1と勝ち越しに成功する。
前半34分にはショートカウンターからビマーがチーム3点目を奪った。後半はスコアが動かず、ボルフスブルクが3-1で6試合ぶりの白星。ボルシアMGは6戦ぶりの黒星を喫した。