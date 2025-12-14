[12.13 ラ・リーガ第16節](カンプ・ノウ)

※26:30開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 11 ラフィーニャ

MF 14 マーカス・ラッシュフォード

MF 24 エリック・ガルシア

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

GK 31 ディエゴ・コッヘン

DF 15 アンドレアス・クリステンセン

DF 26 ジョフレ・トレンツ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 マルク・ベルナル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

MF 43 Tomás Marqués

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 28 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[オサスナ]

先発

GK 1 セルヒオ・エレーラ

DF 5 ホルヘ・エランド

DF 22 エンゾ・ボヨモ

DF 23 アベル・ブレトネス

DF 24 アレハンドロ・カテナ

DF 41 Íñigo Arguibide

MF 6 ルーカス・トロ

MF 7 ホン・モンカヨラ

MF 10 アイマール・オロス

MF 21 ビクトル・ムニョス

FW 17 アンテ・ブディミル

控え

GK 13 アイトール・フェルナンデス

DF 19 バランタン・ロンジェ

MF 8 イケル・ムニョス

MF 14 ルベン・ガルシア

MF 29 アシエル・オサンベラ

FW 9 ラウル・ガルシア

FW 11 キケ・バルハ

FW 16 モイ・ゴメス

FW 18 シェラルド・ベッカー

監督

アレッシオ・リシ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります