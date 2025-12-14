バルセロナvsオサスナ スタメン発表
[12.13 ラ・リーガ第16節](カンプ・ノウ)
※26:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 24 アレハンドロ・カテナ
DF 41 Íñigo Arguibide
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
MF 21 ビクトル・ムニョス
FW 17 アンテ・ブディミル
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
DF 19 バランタン・ロンジェ
MF 8 イケル・ムニョス
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 29 アシエル・オサンベラ
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
FW 16 モイ・ゴメス
FW 18 シェラルド・ベッカー
監督
アレッシオ・リシ
※26:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 マーカス・ラッシュフォード
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
GK 31 ディエゴ・コッヘン
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
MF 43 Tomás Marqués
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 28 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 22 エンゾ・ボヨモ
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 24 アレハンドロ・カテナ
DF 41 Íñigo Arguibide
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
MF 21 ビクトル・ムニョス
FW 17 アンテ・ブディミル
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
DF 19 バランタン・ロンジェ
MF 8 イケル・ムニョス
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 29 アシエル・オサンベラ
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 11 キケ・バルハ
FW 16 モイ・ゴメス
FW 18 シェラルド・ベッカー
監督
アレッシオ・リシ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります