ホンダのF1初優勝60周年を記念、カシオ「エディフィス」がコラボウォッチを発売　「RA272」のデザインを表現

カシオ計算機が、「Speed and Intelligence」をコンセプトにした腕時計「エディフィス（EDIFICE）」シリーズの新製品として、「ホンダ（HONDA）」のF1初優勝60周年記念コラボレーションモデル「ECB-2300HR」を発売する。全国のEDIFICE取り扱い店舗およびカシオの公式オンラインストアで2026年3月1日から予約受付を開始し、同月中の展開を予定している。

同モデルは、ホンダが開発したマシンが、FIメキシコGPで初優勝を果たしてから60周年の節目を記念し、当時のマシンである「RA272」をオマージュして製作。外装パーツのベゼルには、RA272のボディカラーである「チャンピオンシップ ホワイト」の実車塗料を初採用したほか、ダイアル外周には鮮やかなレッドサークルを配置し、「RA272」の車体に描かれた日の丸デザインを表現した。

ゴールドのメタル遊環には、当時現地から本社に打電されたメッセージ「Veni, Vidi, Vici.（来た、見た、勝った）」とカーナンバーの「11」をデザイン。剣先側バンドの裏面には、当時としては異例だった“1.5リッターV型12気筒エンジン”の図面をグラフィックにしてあしらった。素材にはナッパレザーとウルトラスエードを組み合わせることで、質感と耐久性を両立。9時位置のインダイヤルは「RA272」のタコメーターになぞらえて表現し、針の形状やフォント、レッドゾーンのディテールまで実機の雰囲気を再現した。裏蓋には、オリジナルのアニバーサリーロゴをレーザー刻印した。

機能面では、太陽や蛍光灯の光で駆動するタフソーラーや、Bluetooth®による自動時刻修正、ワー ルドタイムやスーパーイルミネーターなどを備えている。価格は6万6000円。

