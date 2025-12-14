エールディヴィジ 25/26の第16節 テルスターとＮＥＣの試合が、12月14日00:30にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはソウフィアネ・ヘトリ（FW）、パトリック・ブルーワー（MF）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

21分に試合が動く。テルスターのタイリース・ノスリン（DF）のアシストからイェフ・ハルデフェルト（DF）がヘディングシュートを決めてテルスターが先制。

しかし、42分ＮＥＣが同点に追いつく。バサル・オナル（DF）のアシストからリンセン（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、ＮＥＣは同時に2人を交代。小川 航基（FW）、バサル・オナル（DF）に代わり塩貝 健人（FW）、ビルヒル・ミシジャン（FW）がピッチに入る。

その直後の61分テルスターが逆転。イェフ・ハルデフェルト（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

69分、ＮＥＣは同時に3人を交代。サミ・ウィッサ（MF）、フィリップ・サンドラー（MF）、チャロン・チェリー（MF）に代わりブラヤン・ペレラ（DF）、イェトロ・ウィレムス（DF）、フィト・ファンクローイ（MF）がピッチに入る。

77分ＮＥＣの佐野 航大（MF）のアシストから塩貝 健人（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後もテルスターの選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）は先発し59分までプレーした。佐野 航大（MF）はフル出場した。塩貝 健人（FW）は59分から交代で出場した。77分にゴールを決めた。

