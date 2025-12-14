リーグ・アン 25/26の第16節 レンヌとブレストの試合が、12月14日01:00にロアゾン・パークにて行われた。

レンヌはブレール・エンボロ（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはママ・バルデ（FW）、パテ・ムボウプ（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ブレストのカモリ・ドゥンビア（MF）のアシストからママ・バルデ（FW）がゴールを決めてブレストが先制。

しかし、24分レンヌが同点に追いつく。ムーサ・アルタマリ（MF）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに25分レンヌが逆転。ムーサ・アルタマリ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とレンヌがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分、レンヌが選手交代を行う。プジェミスワフ・フランコフスキ（DF）からクエンティン・メルラン（DF）に交代した。

58分、レンヌが選手交代を行う。ジャウイ・シセ（MF）からルドビッチ・ブラス（MF）に交代した。

70分、ブレストが選手交代を行う。ママ・バルデ（FW）からレミー・ラスカリー（FW）に交代した。

78分、レンヌは同時に3人を交代。エステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）に代わりカデル・メイテ（FW）、セコ・フォファナ（MF）、セイドゥ・アリドゥ（DF）がピッチに入る。

81分、ブレストは同時に2人を交代。ウーゴ・マネッティ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）に代わりリュカ・トゥザール（MF）、エリック・エビンベ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の87分レンヌに貴重な追加点が入る。クエンティン・メルラン（DF）のアシストからカデル・メイテ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後もブレストの選手交代が行われたがそのまま試合終了。レンヌが3-1で勝利した。

なお、レンヌは29分にムーサ・アルタマリ（MF）、90分にブライス・サンバ（GK）に、またブレストは64分にカモリ・ドゥンビア（MF）、86分にスマイラ・クリバリ（DF）、90+1分にエリック・エビンベ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 03:00:46 更新