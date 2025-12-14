「節約中もオシャレしたい」→【しまむら】へ！ センス抜群♡「激かわファッション小物」

節約中だけど、オシャレも楽しみたい！ そんな悩める大人世代の味方になってくれそうなのが【しまむら】で展開中の「tal.by yumi.（タル バイ ユミ）」。手頃な価格なのに、センスの良さが光るファッション小物が豊富。今回はその中から、おすすめをピックアップします。コーデにプラスワンするだけで、お出かけの気分が高まりそう。

スマホ操作にも対応できる上品手袋

【しまむら】「YM5シジャージテブクロ」\1,419（税込）

シンプルな5本指の手袋は、1つは持っておきたい防寒アイテム。こちらは、手元をスラッと上品に見せてくれそうです。手首にあしらわれたベルトとタグもさりげないポイントに。エレガントな見た目なうえに、親指と人差し指はスマホ操作ができる仕様で、デイリーに使いやすそう！

ティペットでアウターをぐっとキュートに

【しまむら】「YMマグボアティペット」\1,419（税込）

ここ数年じわじわと注目を集めているティペットは、付け襟風の防寒アイテム。表はカーリーなプードルフェイクファー、裏はなめらかなフェイクファーで、高見え感たっぷりです。マフラーよりもすっきりと上品な防寒が叶いそうです。シンプルなメルトンコートのマフラー代わりに、カジュアルなブルゾンのキュートなアクセントにもおすすめ。

シンプルコーデも一気に華やかになるビッグシュシュ

【しまむら】「シュシュ」\759（税込）

大人のスタイルにぜひプラスしてほしいのが、大きめサイズのシュシュ。ホワイトの生地に黒のパイピングがアクセントになって、さっと髪を結ぶだけで華やかな存在感を発揮してくれるはず。ゴールド調のブランドチャームも高見えポイント。

シンプルアレンジも凝って見えそうなヘアゴムセット

【しまむら】「ヘアゴムセット」\759（税込）

パール調のビーズがたっぷりあしらわれたヘアゴムと、真鍮の大きめなパーツが付いたヘアゴムの2点セット。こちらはそれぞれ単品で使うほか、重ね付けして楽しむこともできそうです。いつものヘアゴム感覚で使えて、上品さやこなれ感を演出できるのが魅力。このヘアゴムに変えるだけで、凝ったアレンジに見せられるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@m12314s様、@dayofme0607様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N