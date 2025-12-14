パルマvsラツィオ スタメン発表
[12.13 セリエA第15節](エンニオ・タルディーニ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
MF 7 アドリアン・ベネディチャク
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
MF 21 ガエターノ・オリスターニオ
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
控え
GK 13 ビセンテ・グアイタ
GK 66 フィリッポ・リナルディ
DF 18 マティアス・ルービク
DF 37 マリアーノ・トロイロ
DF 63 ニコラス・トラブッキ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 23 エルナニ
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 11 ポントゥス・アルムクビスト
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 19 T. Begić
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
監督
Carlos Cuesta García
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 3 ルカ・ペッレグリーニ
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 13 アレッシオ・ロマニョーリ
DF 77 アダム・マルシッチ
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 26 トマ・バシッチ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 10 マッティア・ザッカーニ
FW 11 バレンティン・カステジャノス
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
控え
GK 35 クリストス・マンダス
GK 55 アレッシオ・フルラネット
DF 17 ヌーノ・タバレス
DF 25 オリバー・プロフストガード
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 7 フィサヨ・デレ・バシル
MF 21 レダ・ベラヤン
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 14 ティヤニ・ノスリン
FW 19 ブレイェ・ディア
監督
マウリツィオ・サッリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります