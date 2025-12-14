プレミアリーグ 25/26の第16節 リバプールとブライトンの試合が、12月14日00:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、アレクシス・マクアリスター（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはジョルジニオ・ルター（FW）、ディエゴ・ゴメス（MF）、ブラジャン・グルーダ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はベンチからのスタートとなった。

その直後の1分に試合が動く。リバプールのジョー・ゴメス（DF）のアシストからウーゴ・エキティケ（FW）がゴールを決めてリバプールが先制。

26分、リバプールが選手交代を行う。ジョー・ゴメス（DF）に代わりモハメド・サラー（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分リバプールが追加点。モハメド・サラー（FW）のアシストからウーゴ・エキティケ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リバプールが2-0で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は64分から交代で出場した。

2025-12-14 02:10:12 更新