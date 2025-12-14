プロ・リーグ 25/26の第18節 セルクル・ブリュージュとメヘレンの試合が、12月14日00:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、アラン・ミンダ（FW）、エダン・ディオプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）らが先発に名を連ねた。

35分に試合が動く。メヘレンのマティス・セルベ（FW）のアシストからフレドリック・ハンマー（MF）がヘディングシュートを決めてメヘレンが先制。

さらに40分メヘレンが追加点。マティス・セルベ（FW）のアシストからライオン・ラウバーバッハ（FW）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とメヘレンがリードしてハーフタイムを迎えた。

メヘレンは後半の頭から選手交代。イアン・ストロイフ（DF）からゴラ・ディウフ（DF）に交代した。

46分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。アラン・ミンダ（FW）からピーター・ゲルケンス（MF）に交代した。

その直後の47分、セルクル・ブリュージュのローレンス・アジェクム（MF）のアシストからフラビオ・ナジーニョ（DF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

しかし、49分メヘレンが追加点。ゴラ・ディウフ（DF）がヘディングシュートで1-3。さらにリードを広げる。

71分、セルクル・ブリュージュは同時に2人を交代。エダン・ディオプ（MF）、ローレンス・アジェクム（MF）に代わりエリベルト・フラド（MF）、ウマル・ディアキテ（MF）がピッチに入る。

80分、メヘレンが選手交代を行う。ディケニ・サリフ（MF）からハッサン・バンデ（FW）に交代した。

82分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。オルワセウン・アデウミ（FW）からクリス・クアシ（FW）に交代した。

86分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。スティーブ・ヌゴウラ（FW）からニルス・デワイルド（MF）に交代した。

90+2分、メヘレンが選手交代を行う。テランス・クドゥ（DF）からマシモ・デクネ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+8分、セルクル・ブリュージュのゲアリー・マグネ（DF）がPKを決めて2-3と1点差に迫る。

そのまま試合終了。メヘレンが2-3で勝利した。

なお、セルクル・ブリュージュは84分にクリスティアン・ラビッチ（DF）に、またメヘレンは28分にイアン・ストロイフ（DF）、89分にケリム・ムラブティ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

