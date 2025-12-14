ラ・リーガ 25/26の第16節 マジョルカとエルチェの試合が、12月14日00:15にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）、セルジ・ダルデル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはヘルマン・バレラ（FW）、ラファ・ミル（FW）、ヤーゴ・アロンソ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の5分に試合が動く。マジョルカのジャン・ビルジリ（MF）のアシストからマヌ・モルラネス（MF）がゴールを決めてマジョルカが先制。

しかし、21分エルチェが同点に追いつく。マジョルカの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

66分、エルチェは同時に2人を交代。ヤーゴ・アロンソ（MF）、アルバロ・ヌニェス（DF）に代わりジョン・ヌワンコ（MF）、アルバロ・ロドリゲス（FW）がピッチに入る。

71分、マジョルカは同時に2人を交代。マヌ・モルラネス（MF）、マテオ・ジョゼフ（FW）に代わりアントニオ・サンチェス（MF）、浅野 拓磨（FW）がピッチに入る。なお、マヌ・モルラネス（MF）は負傷による交代とみられる。

78分、エルチェが選手交代を行う。マルティン・ネト（MF）からロドリゴ・メンドーサ（MF）に交代した。

82分マジョルカが逆転。オマール・マスカレル（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

85分、マジョルカは同時に2人を交代。セルジ・ダルデル（MF）、ジャン・ビルジリ（MF）に代わりパブロ・トーレ（MF）、マテウ・モレイ（DF）がピッチに入る。

87分、エルチェは同時に2人を交代。ラファ・ミル（FW）、ダービト・アーフェングルーバー（DF）に代わりアンドレ・シルバ（FW）、ホサン（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の89分マジョルカに貴重な追加点が入る。オマール・マスカレル（MF）のアシストからベダト・ムリキ（FW）がヘディングシュートを決めて3-1。2点差に広げる。

その後もマジョルカの選手交代が行われたがそのまま試合終了。マジョルカが3-1で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は72分から交代で出場した。90+4分にイエローカードを受けている。

2025-12-14 02:20:20 更新