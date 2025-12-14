Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢2¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡ª¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é11»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤È¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç2¾¡2Ê¬9ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö8¡×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¹ß³Ê·÷¤Î17°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°Àá¤Ï¥±¥ë¥ó¤È1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö9¡×¤Ç»ß¤á¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂè3Àá¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¡Ê¡û2¡Ý1¡Ë¤òºÇ¸å¤ËÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Àá¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡2Ê¬8ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö11¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤è¤ê1¤Ä¾å¤Î16°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï35Ê¬¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¦¥·¥å¡¦¥Ô¥ë¥«¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆ£ÅÄ¤¬¡¢¹ª¤ß¤Êµ»¤¢¤ê¥¿¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¸åÊý¤«¤éÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¡¼¥ë¥¹¤¬±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤ë¡£Æ£ÅÄ¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î40Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Î¥ß¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Þ¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢DOGSO¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢10¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î53Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ËÂÔË¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ£ÅÄ¤¬ÇØ¸å¤òÆÍ¤¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥«¡¼¥ë¥¹¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò´°·ë¤µ¤»¡¢ºÆ¤Ó¡ÈÆ£ÅÄ¢ª¥«¡¼¥ë¥¹¡É¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬³«ÄÌ¡£¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬Âç¤¤Ê2ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÏÄ¾¸å¤Î64Ê¬¡¢¥Þ¡¼¥Î¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤¬Æ£ÅÄ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æµ°Æ»¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥Þ¡¼¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Þ¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬²¡¤·¹þ¤à¡£1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÎÈ¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Î2¥¢¥·¥¹¥È¤â¤¢¤ê¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤¬11»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤Æ16°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Çº´Ìî³¤½®¡¢Àîùõñ¥ÂÀ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡¡2¡Ý1¡¡¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡35Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¡¼¥ë¥¹¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë
2¡Ý0¡¡53Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥«¡¼¥ë¥¹¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë
2¡Ý1¡¡64Ê¬¡¡¥Þ¡¼¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë
