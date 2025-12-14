ブンデスリーガ 25/26の第14節 ボルシアＭＧとウォルフスブルクの試合が、12月13日23:30にボルシア・パルクにて行われた。

ボルシアＭＧは町野 修斗（FW）、ハリス・タバコビッチ（FW）、ジョバンニ・レイナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、パトリック・ビマー（FW）、ロブロ・マイエル（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。ウォルフスブルクのロブロ・マイエル（MF）のアシストからパトリック・ビマー（FW）がゴールを決めてウォルフスブルクが先制。

しかし、22分ボルシアＭＧが同点に追いつく。ウォルフスブルクの選手によるオウンゴールにより1-1。試合は振り出しに。

だが、30分ウォルフスブルクが逆転。モハメド・アムーラ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

さらに34分ウォルフスブルクが追加点。クリスティアン・エリクセン（MF）のアシストからパトリック・ビマー（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。1-3とウォルフスブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。ウォルフスブルクが1-3で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は先発し70分までプレーした。

2025-12-14 01:40:22 更新