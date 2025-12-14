ブンデスリーガ 25/26の第14節 アイントラハト・フランクフルトとアウクスブルクの試合が、12月13日23:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。

アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、アンスガー・クナウフ（FW）、ファールス・チャイビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアウクスブルクはアントン・カデ（MF）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アイントラハト・フランクフルトは後半の頭から2人が交代。マリオ・ゲッツェ（MF）、ファールス・チャイビ（MF）に代わりジャン・ウズン（MF）、ナサニエル・ブラウン（DF）がピッチに入る。

62分、アイントラハト・フランクフルトは同時に2人を交代。ロビン・コッホ（DF）、マフムド・ダフード（MF）に代わりオーレル・アメンダ（DF）、オスカー・ヒュイルント（MF）がピッチに入る。なお、ロビン・コッホ（DF）は負傷による交代とみられる。

66分、アウクスブルクが選手交代を行う。アレクシ・クロードモーリス（FW）からメルト・ケミュール（MF）に交代した。

その直後の68分に試合が動く。アイントラハト・フランクフルトのオスカー・ヒュイルント（MF）のアシストから堂安 律（MF）がゴールを決めてアイントラハト・フランクフルトが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アイントラハト・フランクフルトが1-0で勝利した。

なお、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はフル出場した。68分にゴールを決めた。

2025-12-14 02:00:22 更新