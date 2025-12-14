遠藤航が欠場したリバプールがプレミア３試合ぶりの勝利！ 三笘薫が２か月半ぶり出場のブライトンを２−０撃破！ エキティケが２発、サラーは追加点をアシスト
現地12月13日に開催されたプレミアリーグ第16節で、遠藤航が所属するリバプールと三笘薫を擁するブライトンが前者の本拠地アンフィールドで対戦した。
怪我の遠藤がメンバー外となったリバプールは開始早々に先制する。１分、相手のクリアをジョー・ゴメスが頭で繋ぎ、これに反応したエキティケが豪快にボレーシュートを突き刺した。
一方、三笘がベンチスタートとなったブライトンは、12分にチャンスを創出。右サイドからミンテがカットインして左足で狙うも、わずかにゴール左に外れる。さらに直後にはミンテのパスに抜け出したディエゴ・ゴメスが決定機を迎えたが、GKアリソンの好守に阻まれた。
24分にはホームチームにアクシデントが発生。負傷したJ・ゴメスがピッチに座り込んでしまう。代わって直近の公式戦２試合連続で出番がなかったサラーが投入された。
29分にはそのサラーが起点となり、最後はエキティケがコントロールショットを放ったが、枠を捉えられなかった。その後スコアは動かず、リバプールの１点リードで前半を終える。
迎えた後半、ブライトンは51分に決定機。右からのヴィーファーのグラウンダーのクロスにD・ゴメスが合わせるも、決めきれない。さらにその５分後にはボックス内に侵入したグルダが左足もシュートを放ったが、わずかにゴール右に外れた。
60分、リバプールに追加点が生まれる。サラーの右CKに反応したエキティケがヘディングシュートを叩き込んだ。
２点のビハインドを負ったアウェーチームは、64分にグルダに代えて三笘を投入。この日本人は約２か月半ぶりの復帰を果たす。４分後には味方とのワンツーで左サイドを抜け出すも、折り返しは味方には合わない。
89分には右からのミンテのクロスを三笘が胸で落として、カドゥオールが強烈なシュートを放ったが、枠を捉えられなかった。
結局、ブライトンは最後まで相手ゴールをこじ開けることはできず。このまま試合は終了し、リバプールが２−０で勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
