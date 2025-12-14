◇イングランド・プレミアリーグ第16節 ブライトン0ー2リバプール（2025年12月13日 リバプール）

負傷離脱していたブライトンのサッカー日本代表MF三笘薫（28）が13日、敵地リバプール戦で戦線復帰。2点リードを許した後半19分から途中出場。試合は0ー2で敗れたが77日ぶりの実戦復帰を果たした。一方、右足首を負傷しているリバプールの日本代表MF遠藤航（32）は引き続きメンバー外だった。

三笘は左足首負傷し、9月27日のチェルシー戦以降は公式戦10試合連続で欠場。ようやく今週の練習からフルメニューを消化するとヒュルツェラー監督は会見で「カオルは痛みの問題を克服し、今週は良いトレーニングができた」とゴーサイン。同じく負傷離脱していたMFミルナーやMFアヤリともに戦列復帰を果たし、ベンチスタートとなった。

試合は開始わずか“46秒”で失点。好調の相手FWエキティケに目の覚めるような先制弾を決められると劣勢の展開が続き、0ー1とリード許したまま前半終了。

後半はMFゴメスとMFグルダが立て続けに決定機を迎えたが決めきれず。同15分、自陣左CKから再びFWエキティケにゴールを許し0ー2とリードを広げられた。

すると三笘が同19分に途中出場。投入から3分後に左サイドをドリブルで攻め上がり、味方とのワンツーからエリア内に進入。滑り込みながら中央へクロスを入れるも味方には合わず。その後は決定機を作れず試合も0ー2で敗れてしまったが、“完全復活”へ向けまずは一歩を踏み出した。