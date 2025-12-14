2026年1月16日よりスタートする中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』のポスタービジュアルが公開され、あわせて主題歌情報と追加キャストが発表された。

本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す、K-POP版“スポ根”ドラマ。劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」には、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤが選ばれている。

公開されたポスタービジュアルは、不敵な笑みを見せる主人公の吾妻を中心に、NAZEを熱くサポートするマネージャーの水星（池田エライザ）、社長のハユン（ハ・ヨンス）ら仲間たちが未来を見据えるデザイン。さらに、最大のライバルである「Bouquet Music」代表チェ・ギヨン（イ・イギョン）と、グループ「TORINNER」の絶対的センター・リョウ（岩瀬洋志）が自信に満ちた表情で並ぶ。NAZEメンバーのビジュアルには、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」での初パフォーマンス時の姿が使用されている。

本作の主題歌は、NAZEが歌う「BABYBOO」に決定。歌詞には友情・絆・挑戦・青春の輝きがちりばめられており、互いを支え合いながら夢へ進む“かけがえのない仲間”へのメッセージを歌うアンセムとなっている。振り付けは、Team“S”pecialとして活躍するNOSUKEが担当。楽曲はドラマ初回放送後の1月17日に配信リリースされ、同日にMVも公開される予定だ。

また、追加キャストとして森香澄と村瀬紗英の出演も発表された。2人が演じるのは、ライバルグループ・TORINNERの熱狂的なファン。プライベートでもK-POP好きを公言する森と村瀬が、韓国まで駆けつける“ガチオタ”ぶりをコミカルに演じる。

なお、初回は15分拡大スペシャルとして放送される。（文＝リアルサウンド編集部）